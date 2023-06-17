Діти забудуть про шоколад та морозиво: рецепт хрустких горіхів у карамелі

Незвичайний десерт лише за двадцять хвилин!

Якщо ви любите щось жувати на ходу, то цей рецепт саме для вас. Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачний десерт – волоські горіхи в карамелі з корицею.

Така смакота за рецептом Shuba ідеально підходить для прогулянки та для кіно-вечері з друзями. Приготувати такий десерт абсолютно нескладно — всі інгредієнти точно є на кухні. Вам потрібно просто виділити 20 хвилин часу.

Як приготувати горіхи в карамелі з корицею

Інгредієнти на 4 порції:

волоські горіхи очищені — 300 г;

масло вершкове — 30 г;

цукор — 250 г;

цукор ванільний — 10 г;

вода — 50 г;

кориця мелена — 5 г.

Спосіб приготування:

Нагрійте духовку до 180 °C. Цілі ядра горіхів викладіть рівним шаром на деко, застелене фольгою. Помістіть у духовку і підсушіть протягом 10 хвилин, перевернувши один раз. У каструлі з товстим дном розтопіть олію, додайте цукор, ванільний цукор та воду. Нагрівайте на помірному вогні, помішуючи до отримання карамельної маси (близько 8-10 хвилин). Зніміть каструлю з вогню, додайте горіхи та корицю і добре перемішайте. Викладіть горіхи рівним шаром на деко з фольгою і дайте їм охолонути.

А ви знали, що горіхи можна легко очистити без шкаралупи на кухні? Для цього вам потрібно лише трохи проварити.