Діти забудуть про шоколад та морозиво: рецепт хрустких горіхів у карамелі
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Незвичайний десерт лише за двадцять хвилин!
Якщо ви любите щось жувати на ходу, то цей рецепт саме для вас. Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачний десерт – волоські горіхи в карамелі з корицею.
Така смакота за рецептом Shuba ідеально підходить для прогулянки та для кіно-вечері з друзями. Приготувати такий десерт абсолютно нескладно — всі інгредієнти точно є на кухні. Вам потрібно просто виділити 20 хвилин часу.
Як приготувати горіхи в карамелі з корицею
Інгредієнти на 4 порції:
- волоські горіхи очищені — 300 г;
- масло вершкове — 30 г;
- цукор — 250 г;
- цукор ванільний — 10 г;
- вода — 50 г;
- кориця мелена — 5 г.
Спосіб приготування:
- Нагрійте духовку до 180 °C. Цілі ядра горіхів викладіть рівним шаром на деко, застелене фольгою. Помістіть у духовку і підсушіть протягом 10 хвилин, перевернувши один раз.
- У каструлі з товстим дном розтопіть олію, додайте цукор, ванільний цукор та воду. Нагрівайте на помірному вогні, помішуючи до отримання карамельної маси (близько 8-10 хвилин).
- Зніміть каструлю з вогню, додайте горіхи та корицю і добре перемішайте. Викладіть горіхи рівним шаром на деко з фольгою і дайте їм охолонути.
А ви знали, що горіхи можна легко очистити без шкаралупи на кухні? Для цього вам потрібно лише трохи проварити.