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Діти забудуть про шоколад та морозиво: рецепт хрустких горіхів у карамелі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Така смакота точно заслуговує на овації.
Така смакота точно заслуговує на овації.. Фото shuba.life

Незвичайний десерт лише за двадцять хвилин!

Якщо ви любите щось жувати на ходу, то цей рецепт саме для вас. Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачний десерт – волоські горіхи в карамелі з корицею.

Така смакота за рецептом Shuba ідеально підходить для прогулянки та для кіно-вечері з друзями. Приготувати такий десерт абсолютно нескладно — всі інгредієнти точно є на кухні. Вам потрібно просто виділити 20 хвилин часу.

Як приготувати горіхи в карамелі з корицею

Інгредієнти на 4 порції:

  • волоські горіхи очищені — 300 г;
  • масло вершкове — 30 г;
  • цукор — 250 г;
  • цукор ванільний — 10 г;
  • вода — 50 г;
  • кориця мелена — 5 г.

Спосіб приготування:

  1. Нагрійте духовку до 180 °C. Цілі ядра горіхів викладіть рівним шаром на деко, застелене фольгою. Помістіть у духовку і підсушіть протягом 10 хвилин, перевернувши один раз.
  2. У каструлі з товстим дном розтопіть олію, додайте цукор, ванільний цукор та воду. Нагрівайте на помірному вогні, помішуючи до отримання карамельної маси (близько 8-10 хвилин).
  3. Зніміть каструлю з вогню, додайте горіхи та корицю і добре перемішайте. Викладіть горіхи рівним шаром на деко з фольгою і дайте їм охолонути.

А ви знали, що горіхи можна легко очистити без шкаралупи на кухні? Для цього вам потрібно лише трохи проварити.

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#Рецепт #Горіхи #Готуємо вдома