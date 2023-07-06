С этим гарниром вы мяса не дождетесь: простой рецепт моркови на гриле
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Готовьте за минуты и наслаждайтесь весь пикник!
С приходом лета многим хочется выбраться на природу. Никакой пикник не обходиться без овощей – ведь это идеальный гарнир к любому мясу.
Морковь на гриле по рецепту Shuba — это просто идеальное блюда к основным мясным или рыбным блюдам. И если кабачки или баклажаны становятся мягче при такой термической обработке, морковь остается более твердой и хрустящей. Да и готовить ее очень быстро: достаточно лишь нарезать морковь ломтиками одинаковой толщины и обжарить их на гриле или сковороде гриль. По желанию можно приправить морковь только солью и оливковым маслом первого отжима или добавить травы.
Как приготовить морковь на гриле
Ингредиенты на 6 порций:
- морковь — 600 г;
- петрушка, пучок — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- масло оливковое Extra Virgin — 40 мл.
Способ приготовления:
- Морковь промойте под проточной водой, обрежьте кончики, затем почистите.
- Разрежьте морковь вдоль пополам, стараясь получить ломтики одинаковой толщины, чтобы приготовление было равномерным. Если вы взяли очень большую морковь, нарежьте ее ломтиками, а не пополам.
- Выложите морковь на горячий гриль и готовьте около 3 минут, затем переверните и готовьте 2-3 минуты с другой стороны.
- Когда морковь будет готова, разложите ее на блюде, приправьте щепоткой соли, полейте оливковым маслом первого холодного отжима и, наконец, посыпьте измельченной петрушкой.
Приготовьте еще закуску из помидор — и мясо вам вообще не понадобится! Гости просто съедят все овощи.