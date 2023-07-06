С этим гарниром вы мяса не дождетесь: простой рецепт моркови на гриле

Готовьте за минуты и наслаждайтесь весь пикник!

С приходом лета многим хочется выбраться на природу. Никакой пикник не обходиться без овощей – ведь это идеальный гарнир к любому мясу.

Морковь на гриле по рецепту Shuba — это просто идеальное блюда к основным мясным или рыбным блюдам. И если кабачки или баклажаны становятся мягче при такой термической обработке, морковь остается более твердой и хрустящей. Да и готовить ее очень быстро: достаточно лишь нарезать морковь ломтиками одинаковой толщины и обжарить их на гриле или сковороде гриль. По желанию можно приправить морковь только солью и оливковым маслом первого отжима или добавить травы.

Как приготовить морковь на гриле

Ингредиенты на 6 порций:

морковь — 600 г;

петрушка, пучок — 1 шт.;

соль — по вкусу;

масло оливковое Extra Virgin — 40 мл.

Способ приготовления:

Морковь промойте под проточной водой, обрежьте кончики, затем почистите. Разрежьте морковь вдоль пополам, стараясь получить ломтики одинаковой толщины, чтобы приготовление было равномерным. Если вы взяли очень большую морковь, нарежьте ее ломтиками, а не пополам. Выложите морковь на горячий гриль и готовьте около 3 минут, затем переверните и готовьте 2-3 минуты с другой стороны. Когда морковь будет готова, разложите ее на блюде, приправьте щепоткой соли, полейте оливковым маслом первого холодного отжима и, наконец, посыпьте измельченной петрушкой.

Приготовьте еще закуску из помидор — и мясо вам вообще не понадобится! Гости просто съедят все овощи.