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Удивите родных необычным десертом: такого чесночного мороженого они точно не пробовали

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычное лакомство - чесночное мороженое
Необычное лакомство - чесночное мороженое. Фото shuba.life

Не мороженое, а кладезь витаминов!

В солнечную жаркую погоду всегда хочется вкусного прохладного мороженого. И идти за ним в магазин совсем не обязательно, ведь можно приготовить в домашних условиях/

Этот рецепт чесночного мороженого родом из Гилроя, штат Калифорния, который является неформальной "чесночной столицей мира". По сути это ванильное мороженое из молока, стручков ванили, сливок, сахара и яичных желтков со свежим чесноком. Shuba предлагает необычный, но весьма интересный десерт!

Как приготовить чесночное мороженое

Ингредиенты на 8 порций:

  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • молоко — 2 стакана;
  • ваниль, стручок — 1 шт.;
  • сливки — 1 стакан;
  • сахар — 1.5 стакана;
  • желтки куриные — 8 шт.

Способ приготовления:

  1. Поместите молоко и чеснок вместе со стручком ванили в кастрюлю. Доведите до кипения на среднем огне и сразу снимите.
  2. В миске взбейте густые сливки, сахар и яичные желтки. Процедите горячую молочную смесь через сито. Понемногу вливайте молоко в смесь сливок, сахара и яиц, постоянно взбивая.
  3. Верните смесь в кастрюлю и непрерывно помешивайте на слабом огне, пока она немного загустеет, примерно 10-12 минут. Не кипятите.
  4. Перелейте смесь в миску и охладите. Как только смесь остынет, перелейте ее в мороженницу и взбивайте до готовности. Затем спрячьте в морозильную камеру.

Наслаждайтесь этим лакомством в рожке или чашке. Добавьте любимые ягоды или фрукты, сироп, каплю меда, карамель или сгущенное молоко.

Теги:
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