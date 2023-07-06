Удивите родных необычным десертом: такого чесночного мороженого они точно не пробовали

Не мороженое, а кладезь витаминов!

В солнечную жаркую погоду всегда хочется вкусного прохладного мороженого. И идти за ним в магазин совсем не обязательно, ведь можно приготовить в домашних условиях/

Этот рецепт чесночного мороженого родом из Гилроя, штат Калифорния, который является неформальной "чесночной столицей мира". По сути это ванильное мороженое из молока, стручков ванили, сливок, сахара и яичных желтков со свежим чесноком. Shuba предлагает необычный, но весьма интересный десерт!

Как приготовить чесночное мороженое

Ингредиенты на 8 порций:

чеснок, зубчики — 1 шт.;

молоко — 2 стакана;

ваниль, стручок — 1 шт.;

сливки — 1 стакан;

сахар — 1.5 стакана;

желтки куриные — 8 шт.

Способ приготовления:

Поместите молоко и чеснок вместе со стручком ванили в кастрюлю. Доведите до кипения на среднем огне и сразу снимите. В миске взбейте густые сливки, сахар и яичные желтки. Процедите горячую молочную смесь через сито. Понемногу вливайте молоко в смесь сливок, сахара и яиц, постоянно взбивая. Верните смесь в кастрюлю и непрерывно помешивайте на слабом огне, пока она немного загустеет, примерно 10-12 минут. Не кипятите. Перелейте смесь в миску и охладите. Как только смесь остынет, перелейте ее в мороженницу и взбивайте до готовности. Затем спрячьте в морозильную камеру.

Наслаждайтесь этим лакомством в рожке или чашке. Добавьте любимые ягоды или фрукты, сироп, каплю меда, карамель или сгущенное молоко.