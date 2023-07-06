Здивуйте рідних незвичайним десертом: такого часникового морозива вони точно не куштували

Не морозиво, а криниця вітамінів!

У сонячну спекотну погоду завжди хочеться смачного прохолодного морозива. І йти за ним у магазин зовсім не обов’язково, адже можна приготувати в домашніх умовах.

Цей рецепт часникового морозива родом із Гілроя, штат Каліфорнія, який є неформальною "часницькою столицею світу". По суті це ванільне морозиво з молока, стручків ванілі, вершків, цукру та яєчних жовтків зі свіжим часником. Shuba пропонує незвичайний, але цікавий десерт!

Як приготувати часникове морозиво

Інгредієнти на 8 порцій:

часник, зубчики – 1 шт.;

молоко — 2 склянки;

ваніль, стручок — 1 шт.;

вершки – 1 склянка;

цукор — 1.5 склянки;

жовтки курячі — 8 шт.

Спосіб приготування:

Помістіть молоко та часник разом зі стручком ванілі в каструлю. Доведіть до кипіння на середньому вогні та одразу зніміть. У мисці збийте густі вершки, цукор та яєчні жовтки. Процідіть гарячу молочну суміш через сито. Потроху вливайте молоко у суміш вершків, цукру та яєць, постійно збиваючи. Поверніть суміш у каструлю і безперервно помішуйте на слабкому вогні, поки вона трохи загусне, приблизно 10-12 хвилин. Чи не кип’ятіть. Перелийте суміш у миску та охолодіть. Як тільки суміш охолоне, перелийте її в морозивницю і збивайте до готовності. Потім сховайте в морозильну камеру.

Насолоджуйтесь цими ласощами в ріжку або чашці. Додайте улюблені ягоди або фрукти, сироп, краплю меду, карамель або згущене молоко.