Бюджетный рецепт сытного блюда: каша с мясом на зиму в духовке на случай отключений света

Вкусные консервы заменят вам полноценный обед

В условиях возможных отключений электроэнергии хочется запастись на зиму сытными консервами, которые выручат в таких ситуациях. Вам на помощь придет бесподобные консервы — каша с мясом в банках

Shuba приводит рецепт на 15 баночек по поллитра. Из них 5 баночек предлагается закрыть с гречкой, 5 — с перловкой и еще 5 — с рисом. Вам просто нужно будет крупу, мясо и зажарку распределить поровну между банками, отправить их в духовку — и потрясающие консервы готовы!

Как приготовить кашу с мясом в духовке

Ингредиенты на 15 банок объемом 0.5 л:

гречневая крупа — 650 г;

крупа перловая — 650 г;

рис — 650 г;

свинина — 2.2 кг;

сало — 750 г;

лук репчатый — 5 шт.;

морковь — 4 шт.;

соль — 15 ч. л.;

перец черный молотый, вода — по вкусу.

Способ приготовления:

Лук и морковь почистите, промойте. Лук измельчите, а морковь натрите на терке. Сало нарежьте на мелкие кусочки и положите в разогретую сковороду, чтобы вытопить жир. Как только получите золотистые шкварочки — выньте их из сковороды, а в жир выложите нарезанный лук. Пассеруйте его до готовности. Лук достаньте и отставьте в отдельной миске. В эту же сковороду с жиром положите натертую морковь, жарьте до готовности. Снимите с огня и смешайте в большой миске жареный лук, морковь и шкварки. Мясо промойте и обсушите. Нашинкуйте кусочками и разделите на 15 банок 0.5 л. В каждую банку закладывайте примерно по 150 г мяса. Крупу промойте, выложите слоем на мясо — по 5 банок на каждый вид. В каждую банку закладывайте по 130 г сырой крупы. Далее поровну разложите по банкам зажарку. В каждую банку добавьте по одной чайной ложке соли без горки и по трети чайной ложки черного перца. Залейте все холодной водой до краев. Банки накройте крышками, поставьте в глубокий противень. В противень налейте воду и отправьте в холодную, не разогретую духовку. Включите духовку сначала на температуру 200 градусов. Как только каша начнет кипеть, температуру убавьте до 120-130 градусов. Готовьте с момента закипания 3-4 часа. Затем выключите духовку, достаньте банки с кашей и закатайте крышками, переверните, укутайте и оставьте до полного остывания. Затем уберите в темное прохладное место.

Зимой вы с удовольствием будете уплетать эти консервы с кабачковым салатом. Приятного аппетита!