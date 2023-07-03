Вы даже не представляли, что можно без уксуса: чем его заменить в консервации

Готовьтесь к зиме легко!

Многие не представляют себе овощных салатов или маринованных огурцов без уксусной заправки. Без него не получится нужная текстура овощей.

Бывает и так, что уксус может быть противопоказан или его количество нужно сократить. Вместе со Smak расскажем, какие продукты с легкостью заменят уксус.

Чем можно заменить уксус в консервации

В консервации уксус можно заменить лимонной кислотой. Но при этом важно соблюдать пропорции.

В частности, чтобы получить уксусную эссенцию 70%, нужно одну столовую ложку лимонной кислоты развести в двух столовых ложках воды. А для получения уксусной эссенции 9% нужно одну чайную ложку лимонной кислоты развести в 14 ложках воды.

Уксус также можно заменить красной смородиной – это очень древний способ консервации. На 3-литровую банку огурцов нужно взять два стакана красной смородины с веточками – и все, огурцы вкусные и хрустящие даже без уксуса.

Иногда можно встретить совет по добавлению ацетилсалициловой кислоты вместо уксуса. Здесь важно помнить, что это нужно делать только когда первый рассол из огурцов слит, и вы должны прокипятить еще раз.

На 3-литровую банку нужно брать три таблетки аспирина, которые выкладывают на огурцы. Сверху нужно высыпать две чайные ложки лимонной кислоты.

Лимоны также используют вместо уксуса. На одну трехлитровую банку огурцов нужно взять шесть толстых колец лимона.

А чтобы банки не лопнули, необходимо придерживаться нескольких советов. Готовьтесь к зиме легко!