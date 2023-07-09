Лучше любого мясного: рецепт шашлыка из картофеля сведет вас с ума (видео)
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Потрясающе вкусно, еще и готовить недолго
Планируете пикник с приготовлением еды на костре? Тогда обязательно запланируйте приготовить картошку на шампурах в фольге.
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рекомендует для такого блюда брать молодой картофель — в нем содержится меньше крахмала и готовиться блюдо будет быстрее. Лучше выбрать картофель одинакового среднего размера — так картофель будет готовиться равномерно. А чтобы картофель быстрее пропекся, надо сделать по всей поверхности небольшие надрезы. При желании в масло, которым вы будете смазывать картофель, можно добавить любые ваши любимые специи и травы.
Как приготовить шашлык из молодой картошки
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель молодой — 1.5 кг;
- свиная подбрюшина — 400 г;
- соль — 1 ч. л.;
- перец черный молотый — 1/2 ч. л.;
- паприка молотая — 1/2 ч. л.;
- чеснок сушеный — 1/2 ч. л.;
- растительное масло — 4 ст. л.
Способ приготовления:
- Подчеревину режем кусочками толщиной с палец. Картофель моем, вытираем насухо бумажными полотенцами. Делаем небольшие надрезы по всей поверхності картофеля.
- В миске смешиваем масло с солью, перцем, паприкой и сушеным чесноком. Полученной смесью смазываем картофель с помощью кулинарной кисточки.
- Нанизываем на шампур поочередно картофель и кусочек подчеревины. Каждый шампур хорошо упаковываем в фольгу — это нужно, чтобы картофель не горел, а жир из подчеревины не вытекал на угли.
- Выкладываем картофель в фольге на угли и запекаем 20-30 минут, периодически, переворачивая, чтобы он равномерно пропекся со всех сторон. Готовность проверяем шпажкой — картофель должен легко протыкаться сквозь фольгу.
- Когда картофель будет мягким, снимаем фольгу и возвращаем картофель на угли, чтобы он покрылся загорелой корочкой.
Подавайте картофельные шашлыки с томатно-чесночным или со сливочным соусом. Приятного аппетита!