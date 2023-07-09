Лучше любого мясного: рецепт шашлыка из картофеля сведет вас с ума (видео)

Потрясающе вкусно, еще и готовить недолго

Планируете пикник с приготовлением еды на костре? Тогда обязательно запланируйте приготовить картошку на шампурах в фольге.

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рекомендует для такого блюда брать молодой картофель — в нем содержится меньше крахмала и готовиться блюдо будет быстрее. Лучше выбрать картофель одинакового среднего размера — так картофель будет готовиться равномерно. А чтобы картофель быстрее пропекся, надо сделать по всей поверхности небольшие надрезы. При желании в масло, которым вы будете смазывать картофель, можно добавить любые ваши любимые специи и травы.

Как приготовить шашлык из молодой картошки

Ингредиенты на 4 порции:

картофель молодой — 1.5 кг;

свиная подбрюшина — 400 г;

соль — 1 ч. л.;

перец черный молотый — 1/2 ч. л.;

паприка молотая — 1/2 ч. л.;

чеснок сушеный — 1/2 ч. л.;

растительное масло — 4 ст. л.

Способ приготовления:

Подчеревину режем кусочками толщиной с палец. Картофель моем, вытираем насухо бумажными полотенцами. Делаем небольшие надрезы по всей поверхності картофеля. В миске смешиваем масло с солью, перцем, паприкой и сушеным чесноком. Полученной смесью смазываем картофель с помощью кулинарной кисточки. Нанизываем на шампур поочередно картофель и кусочек подчеревины. Каждый шампур хорошо упаковываем в фольгу — это нужно, чтобы картофель не горел, а жир из подчеревины не вытекал на угли. Выкладываем картофель в фольге на угли и запекаем 20-30 минут, периодически, переворачивая, чтобы он равномерно пропекся со всех сторон. Готовность проверяем шпажкой — картофель должен легко протыкаться сквозь фольгу. Когда картофель будет мягким, снимаем фольгу и возвращаем картофель на угли, чтобы он покрылся загорелой корочкой.

Подавайте картофельные шашлыки с томатно-чесночным или со сливочным соусом. Приятного аппетита!