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Лучше любого мясного: рецепт шашлыка из картофеля сведет вас с ума (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Шашлык из картофеля - лучший способ забыть о мясе
Шашлык из картофеля - лучший способ забыть о мясе. Фото shuba.life

Потрясающе вкусно, еще и готовить недолго

Планируете пикник с приготовлением еды на костре? Тогда обязательно запланируйте приготовить картошку на шампурах в фольге.

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рекомендует для такого блюда брать молодой картофель — в нем содержится меньше крахмала и готовиться блюдо будет быстрее. Лучше выбрать картофель одинакового среднего размера — так картофель будет готовиться равномерно. А чтобы картофель быстрее пропекся, надо сделать по всей поверхности небольшие надрезы. При желании в масло, которым вы будете смазывать картофель, можно добавить любые ваши любимые специи и травы.

Как приготовить шашлык из молодой картошки

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофель молодой — 1.5 кг;
  • свиная подбрюшина — 400 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец черный молотый — 1/2 ч. л.;
  • паприка молотая — 1/2 ч. л.;
  • чеснок сушеный — 1/2 ч. л.;
  • растительное масло — 4 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Подчеревину режем кусочками толщиной с палец. Картофель моем, вытираем насухо бумажными полотенцами. Делаем небольшие надрезы по всей поверхності картофеля.
  2. В миске смешиваем масло с солью, перцем, паприкой и сушеным чесноком. Полученной смесью смазываем картофель с помощью кулинарной кисточки.
  3. Нанизываем на шампур поочередно картофель и кусочек подчеревины. Каждый шампур хорошо упаковываем в фольгу — это нужно, чтобы картофель не горел, а жир из подчеревины не вытекал на угли.
  4. Выкладываем картофель в фольге на угли и запекаем 20-30 минут, периодически, переворачивая, чтобы он равномерно пропекся со всех сторон. Готовность проверяем шпажкой — картофель должен легко протыкаться сквозь фольгу.
  5. Когда картофель будет мягким, снимаем фольгу и возвращаем картофель на угли, чтобы он покрылся загорелой корочкой.

Подавайте картофельные шашлыки с томатно-чесночным или со сливочным соусом. Приятного аппетита!

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