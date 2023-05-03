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Как рассчитать продукты на пикник, чтобы не быть голодным и не осталось лишнего

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Приятное времяпревроводждение не должно ничего испортить
Приятное времяпревроводждение не должно ничего испортить

Не все так сложно, как кажется

Пикники – это отличный способ провести время на природе, наслаждаясь свежим воздухом, ароматной едой и потрясающими видами. Это идеальная возможность провести время с семьей или друзьями.

В то же время для удачного пикника необходимо правильно рассчитать количество пищи – чтобы и голодным не остаться, и обратно с ней не возвращаться. В этом нам поможет Ukr.Media.

Какие продукты желательно брать на пикник

Овощи на пикнике – это обязательный гарнир к мясу. Их можно поджарить на огне или подавать сырыми в виде салатов или нарезки. Но учитывайте, что овощи на костре ужарятся на 50-60%.

Желательно взять с собой хлеб. Его можно есть свежим или обжарить до румяной корочки на костре. Можно прихватить разнообразные лаваши или обычный черный хлеб.

Детям стоит взять больше обычной воды — выпьют все. Да и взрослых это касается: газировка, морсы, квас прекрасно сочетаются с шашлыком. Желательно брать из расчета минимум литр на человека.

Конечно, король стола на пикнике – это шашлык. Но обратите внимание, что в процессе приготовления мясо ужаривается по массе на 30-40%.

Как рассчитать количество продуктов на пикник

Если выезд на природу составит около 6 часов, то желательно следовать такому расчету:

  • мясо — 500 г. на взрослого и 250 г. на ребенка,
  • овощи — 250 г. на взрослого и 125 г. на ребенка,
  • хлеб — 100 г. на взрослого и 50 г. на ребенка,
  • напитки безалкогольные – 2 л на взрослого и 2-3 л на ребенка.

Если же продолжительность пикника будет более 6 часов, то желательно взять такое количество продуктов:

  • мясо — 700 г. на взрослого и 350 г. на ребенка,
  • овощи — 400 г. на взрослого и 200 г. на ребенка,
  • хлеб — 150 г. на взрослого и 75 г. на ребенка,
  • напитки безалкогольные – 3 л на взрослого и 4 л на ребенка.

Хорошей идеей будет взять с собой на пикник форму для кексов. Она может сослужить хорошую службу.

Теги:
#Еда #Пикник #Шашлык #Лайфхак