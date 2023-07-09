Краще будь-якого м’ясного: рецепт шашлику з картоплі зведе вас з розуму (відео)

Чудово смачно, ще й готувати недовго

Плануєте пікнік з приготуванням їжі на багатті? Тоді обов’язково заплануйте приготувати картоплю на шампурах у фользі.

Кулінарний експерт Тетяна Литвинова рекомендує для такої страви брати молоду картоплю — у ній міститься менше крохмалю і готуватиметься страва швидше. Краще вибрати картоплю однакового середнього розміру — так картопля готуватиметься рівномірно. А щоб картопля швидше пропеклася, треба зробити по всій поверхні невеликі надрізи. За бажання в масло, яким ви змащуватимете картоплю, можна додати будь-які ваші улюблені спеції та трави.

Як приготувати шашлик із молодої картоплі

Інгредієнти на 4 порції:

картопля молода — 1.5 кг;

свиняча черевина — 400 г;

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — 1/2 ч. л.;

паприка мелена — 1/2 ч. л.;

часник сушений — 1/2 ч. л.;

рослинна олія — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Черевину ріжемо шматочками завтовшки з палець. Картоплю миємо, витираємо насухо паперовими рушниками. Робимо невеликі надрізи по всій поверхні картоплі. У мисці змішуємо масло з сіллю, перцем, паприкою та сушеним часником. Отриманою сумішшю змащуємо картоплю за допомогою кулінарного пензлика. Нанизуємо на шампур по черзі картоплю і шматочок черевини. Кожен шампур добре упаковуємо у фольгу — це потрібно, щоб картопля не горіла, а жир з черевини не витікав на вугіллі. Викладаємо картоплю у фользі на вугіллі та запікаємо 20-30 хвилин, періодично, перевертаючи, щоб вона рівномірно пропеклася з усіх боків. Готовність перевіряємо шпажкою — картопля повинна легко протикатися крізь фольгу. Коли картопля буде м’якою, знімаємо фольгу і повертаємо картоплю на вугіллі, щоб вона покрилася засмаглою скоринкою.

Подавайте картопляні шашлики з томатно-чесночним або вершковим соусом. Смачного!