Як розрахувати продукти на пікнік, щоб не бути голодним і не залишилося зайвого

Не все так складно, як здається

Пікніки – це чудовий спосіб провести час на природі, насолоджуючись свіжим повітрям, ароматною їжею та приголомшливими видами. Це ідеальна можливість провести час із сім’єю чи друзями.

Водночас для успішного пікніка необхідно правильно розрахувати кількість їжі — щоб і голодним не залишитися, і назад з нею не повертатися. У цьому нам допоможе Ukr.Media.

Які продукти бажано брати на пікнік

Овочі на пікніку – обов’язковий гарнір до м’яса. Їх можна підсмажити на вогні чи подавати сирими як салатів чи нарізки. Але враховуйте, що овочі на багатті всмажиться на 50-60%.

Бажано взяти із собою хліб. Його можна їсти свіжим або обсмажити до рум’яної скоринки на багатті. Можна прихопити різноманітні лаваші чи звичайний чорний хліб.

Дітям варто взяти більше за звичайну воду — вип’ють усі. Та й дорослих це стосується: газування, морси, квас чудово поєднуються з шашликом. Бажано брати з розрахунку щонайменше літр на людину.

Звісно, король столу на пікніку – це шашлик. Але зверніть увагу, що в процесі приготування м’ясо всмажиться на 30-40%.

Як розрахувати кількість продуктів на пікнік

Якщо виїзд на природу складе близько 6 годин, то бажано дотримуватися такого розрахунку:

м’ясо — 500 г. на дорослого та 250 г. на дитину,

овочі — 250 г. на дорослого та 125 г. на дитину,

хліб — 100 г. на дорослого та 50 г. на дитину,

напої безалкогольні – 2 л на дорослого та 2-3 л на дитину.

Якщо ж тривалість пікніка буде понад 6 годин, то бажано взяти таку кількість продуктів:

м’ясо — 700 г. на дорослого та 350 г. на дитину,

овочі — 400 г. на дорослого та 200 г. на дитину,

хліб — 150 г. на дорослого та 75 г. на дитину,

напої безалкогольні – 3 л на дорослого та 4 л на дитину.

Хорошою ідеєю буде взяти із собою на пікнік форму для кексів. Вона може послужити хорошу службу.