Такие вафли не продаются в кондитерских: рецепт необычной овощной вкуснятины (видео)

Необычное блюдо из пары кабачков

Кабачок – идеальный овощ для приготовления разных вкусных и сытных блюд. Из него можно приготовить невероятное количество потрясающих вкусняшек, начиная необычными оладьями и заканчивая овощной пиццей.

Еще один замечательный рецепт приготовления блюда из кабачков мы узнали благодаря кулинарному блоггеру Anny Cooking. Кабачковые вафли по ее рецепту получаются не только замечательными на вкус, но еще и диетическими, а время их приготовления — менее получаса. Пробуем?

Как приготовить вафли из кабачков

Ингредиенты на 8-10 вафель:

500 г кабачка (2 небольших);

100 г твердого сыра;

1 яйцо;

5 ст. л муки;

1 ч. л разрыхлителя;

1 ст. л масла;

1 зубчик чеснока или 1/3 ч. л сухого чеснока;

соль, перец, укроп, зеленый лук.

Способ приготовления:

Кабачки натрите на средней терке, добавьте около 1/2 ч. л соли и оставьте в течение 10 минут. Затем отожмите кабачки от лишней влаги; Добавьте к натертым кабачкам яйцо, тертый сыр, муку, разрыхлитель, а также нарезанную зелень. Перемешайте все ингредиенты; Для одной вафли используйте 1 столовую ложку теста. Жарьте ее на разогретой вафельнице до золотистого цвета. Время приготовления может варьироваться в зависимости от вашей вафельницы.

Подавайте такие кабачковые вафли со сметаной или любым другим соусом. Приятного аппетита!