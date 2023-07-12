Такі вафлі не продаються в кондитерських: рецепт незвичайної овочевої смакоти (відео)
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Незвичайне блюдо з пари кабачків
Кабачок — ідеальний овоч для приготування різних смачних та ситних страв. З нього можна приготувати неймовірну кількість чудових смаколиків, починаючи незвичайними оладками і закінчуючи овочевою піцею.
Ще один чудовий рецепт приготування страви з кабачків ми дізналися завдяки кулінарному блогеру Anny Cooking. Кабачкові вафлі за її рецептом виходять не тільки чудовими на смак, але ще й дієтичними, а час їхнього приготування — менше півгодини. Пробуємо?
Як приготувати вафлі з кабачків.
Інгредієнти на 8-10 вафель:
- 500 г кабачка (2 невеликі);
- 100 г твердого сиру;
- 1 яйце;
- 5 ст. л борошна;
- 1 ч. л розпушувача;
- 1 ст. л олії;
- 1 зубчик часнику або 1/3 ч. л сухого часнику;
- сіль, перець, кріп, зелена цибуля.
Спосіб приготування:
- Кабачки натріть на середній тертці, додайте близько 1/2 ч. л солі та залиште протягом 10 хвилин. Потім відіжміть кабачки від зайвої вологи;
- Додайте до натертих кабачків яйце, тертий сир, борошно, розпушувач, а також нарізану зелень. Перемішайте усі інгредієнти;
- Для однієї вафлі використовуйте 1 столову ложку тіста. Смажте її на розігрітій вафельниці до золотистого кольору. Час приготування може змінюватись в залежності від вашої вафельниці.
Подавайте такі кабачкові вафлі зі сметаною або будь-яким іншим соусом. Смачного!