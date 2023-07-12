Такі вафлі не продаються в кондитерських: рецепт незвичайної овочевої смакоти (відео)

Незвичайне блюдо з пари кабачків

Кабачок — ідеальний овоч для приготування різних смачних та ситних страв. З нього можна приготувати неймовірну кількість чудових смаколиків, починаючи незвичайними оладками і закінчуючи овочевою піцею.

Ще один чудовий рецепт приготування страви з кабачків ми дізналися завдяки кулінарному блогеру Anny Cooking. Кабачкові вафлі за її рецептом виходять не тільки чудовими на смак, але ще й дієтичними, а час їхнього приготування — менше півгодини. Пробуємо?

Як приготувати вафлі з кабачків.

Інгредієнти на 8-10 вафель:

500 г кабачка (2 невеликі);

100 г твердого сиру;

1 яйце;

5 ст. л борошна;

1 ч. л розпушувача;

1 ст. л олії;

1 зубчик часнику або 1/3 ч. л сухого часнику;

сіль, перець, кріп, зелена цибуля.

Спосіб приготування:

Кабачки натріть на середній тертці, додайте близько 1/2 ч. л солі та залиште протягом 10 хвилин. Потім відіжміть кабачки від зайвої вологи; Додайте до натертих кабачків яйце, тертий сир, борошно, розпушувач, а також нарізану зелень. Перемішайте усі інгредієнти; Для однієї вафлі використовуйте 1 столову ложку тіста. Смажте її на розігрітій вафельниці до золотистого кольору. Час приготування може змінюватись в залежності від вашої вафельниці.

Подавайте такі кабачкові вафлі зі сметаною або будь-яким іншим соусом. Смачного!