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Такі вафлі не продаються в кондитерських: рецепт незвичайної овочевої смакоти (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Швидка закуска — вафлі з кабачків
Швидка закуска — вафлі з кабачків. Фото Depositphotos

Незвичайне блюдо з пари кабачків

Кабачок — ідеальний овоч для приготування різних смачних та ситних страв. З нього можна приготувати неймовірну кількість чудових смаколиків, починаючи незвичайними оладками і закінчуючи овочевою піцею.

Ще один чудовий рецепт приготування страви з кабачків ми дізналися завдяки кулінарному блогеру Anny Cooking. Кабачкові вафлі за її рецептом виходять не тільки чудовими на смак, але ще й дієтичними, а час їхнього приготування — менше півгодини. Пробуємо?

Як приготувати вафлі з кабачків.

Інгредієнти на 8-10 вафель:

  • 500 г кабачка (2 невеликі);
  • 100 г твердого сиру;
  • 1 яйце;
  • 5 ст. л борошна;
  • 1 ч. л розпушувача;
  • 1 ст. л олії;
  • 1 зубчик часнику або 1/3 ч. л сухого часнику;
  • сіль, перець, кріп, зелена цибуля.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки натріть на середній тертці, додайте близько 1/2 ч. л солі та залиште протягом 10 хвилин. Потім відіжміть кабачки від зайвої вологи;
  2. Додайте до натертих кабачків яйце, тертий сир, борошно, розпушувач, а також нарізану зелень. Перемішайте усі інгредієнти;
  3. Для однієї вафлі використовуйте 1 столову ложку тіста. Смажте її на розігрітій вафельниці до золотистого кольору. Час приготування може змінюватись в залежності від вашої вафельниці.

Подавайте такі кабачкові вафлі зі сметаною або будь-яким іншим соусом. Смачного!

Теги:
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