Банка будет пустой через минуту: крутейший рецепт маринованого винограда на зиму

Настолько вкусная закуска даже рискует не достоять до зимы

Виноград можно не только есть, готовить из него вкусные джемы, салаты и компоты, но и консервировать. Такой деликатес понравится вам за простоту приготовления, а близким – за вкус.

Маринованный по рецепту "Це Смак" виноград будет внешне и по вкусу напоминать оливки. Для удобства лучше выбирать большие сорта винограда без косточек, а для красоты блюда можно сделать ассорти из цветного винограда.

Как приготовить маринованный виноград

Ингредиенты на 10 порций:

виноград белый – 1 кг;

уксус – 100 мл;

вода – 800 мл;

сахар – 200 г;

корица – 05 ч. л.;

соль – 50 г;

черный перец горошком – 5 шт.;

перец душистый – 3 шт.;

гвоздика – 5 шт.;

лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

Снимите виноград с ветки и промойте. Заполните ягодами небольшие баночки, вымытые с содой. Для рассола смешайте все ингредиенты и доведите до кипения. Оставьте на 2 минуты и снимите с огня. Вставьте в каждую баночку по столовой ложке – это поможет защитить банку от резкого перепада температур. Залейте виноград маринадом. Выньте ложки и закройте банки крышками. После того, как закрутка остынет, спрячь ее в холодильник на 5-7 дней.

Через неделю у вас будет отличная закуска, которая будет отлично сочетаться с разнообразными овощными и мясными блюдами. Виноград можно подавать на праздничный стол в виде закуски или использовать для создания разнообразных бутербродов и канапе.