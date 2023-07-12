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Банка будет пустой через минуту: крутейший рецепт маринованого винограда на зиму

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такой маринованный виноград будет по вкусу и внешнему виду напоминать оливки
Такой маринованный виноград будет по вкусу и внешнему виду напоминать оливки. Фото cesmak.info

Настолько вкусная закуска даже рискует не достоять до зимы

Виноград можно не только есть, готовить из него вкусные джемы, салаты и компоты, но и консервировать. Такой деликатес понравится вам за простоту приготовления, а близким – за вкус.

Маринованный по рецепту "Це Смак" виноград будет внешне и по вкусу напоминать оливки. Для удобства лучше выбирать большие сорта винограда без косточек, а для красоты блюда можно сделать ассорти из цветного винограда.

Как приготовить маринованный виноград

Ингредиенты на 10 порций:

  • виноград белый – 1 кг;
  • уксус – 100 мл;
  • вода – 800 мл;
  • сахар – 200 г;
  • корица – 05 ч. л.;
  • соль – 50 г;
  • черный перец горошком – 5 шт.;
  • перец душистый – 3 шт.;
  • гвоздика – 5 шт.;
  • лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Снимите виноград с ветки и промойте. Заполните ягодами небольшие баночки, вымытые с содой.
  2. Для рассола смешайте все ингредиенты и доведите до кипения. Оставьте на 2 минуты и снимите с огня.
  3. Вставьте в каждую баночку по столовой ложке – это поможет защитить банку от резкого перепада температур. Залейте виноград маринадом.
  4. Выньте ложки и закройте банки крышками. После того, как закрутка остынет, спрячь ее в холодильник на 5-7 дней.

Через неделю у вас будет отличная закуска, которая будет отлично сочетаться с разнообразными овощными и мясными блюдами. Виноград можно подавать на праздничный стол в виде закуски или использовать для создания разнообразных бутербродов и канапе.

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