Банка будет пустой через минуту: крутейший рецепт маринованого винограда на зиму
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Настолько вкусная закуска даже рискует не достоять до зимы
Виноград можно не только есть, готовить из него вкусные джемы, салаты и компоты, но и консервировать. Такой деликатес понравится вам за простоту приготовления, а близким – за вкус.
Маринованный по рецепту "Це Смак" виноград будет внешне и по вкусу напоминать оливки. Для удобства лучше выбирать большие сорта винограда без косточек, а для красоты блюда можно сделать ассорти из цветного винограда.
Как приготовить маринованный виноград
Ингредиенты на 10 порций:
- виноград белый – 1 кг;
- уксус – 100 мл;
- вода – 800 мл;
- сахар – 200 г;
- корица – 05 ч. л.;
- соль – 50 г;
- черный перец горошком – 5 шт.;
- перец душистый – 3 шт.;
- гвоздика – 5 шт.;
- лавровый лист – 1 шт.
Способ приготовления:
- Снимите виноград с ветки и промойте. Заполните ягодами небольшие баночки, вымытые с содой.
- Для рассола смешайте все ингредиенты и доведите до кипения. Оставьте на 2 минуты и снимите с огня.
- Вставьте в каждую баночку по столовой ложке – это поможет защитить банку от резкого перепада температур. Залейте виноград маринадом.
- Выньте ложки и закройте банки крышками. После того, как закрутка остынет, спрячь ее в холодильник на 5-7 дней.
Через неделю у вас будет отличная закуска, которая будет отлично сочетаться с разнообразными овощными и мясными блюдами. Виноград можно подавать на праздничный стол в виде закуски или использовать для создания разнообразных бутербродов и канапе.