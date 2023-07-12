Банка буде порожньою за хвилину: найкрутіший рецепт маринованого винограду на зиму

Така смачна закуска навіть ризикує не достояти до зими

Виноград можна не тільки їсти, готувати з нього смачні джеми, салати та компоти, а й консервувати. Такий делікатес сподобається вам за простоту приготування, а близьким за смак.

Маринований за рецептом"Це Смак" виноград зовні і за смаком нагадуватиме оливки. Для зручності краще вибирати великі сорти винограду без кісточок, а для краси можна зробити асорті з кольорового винограду.

Як приготувати маринований виноград

Інгредієнти на 10 порцій:

виноград білий – 1 кг;

оцет – 100 мл;

вода – 800 мл;

цукор – 200 г;

кориця — 05 ч. л.;

сіль – 50 г;

чорний перець горошком – 5 шт.;

перець запашний – 3 шт.;

гвоздика — 5 шт.;

лавровий лист – 1 шт.

Спосіб приготування:

Зніміть виноград з гілки та промийте. Заповніть ягодами невеликі баночки, вимиті із содою. Для розсолу змішайте всі інгредієнти та доведіть до кипіння. Залиште на 2 хвилини та зніміть з вогню. Вставте у кожну баночку по столовій ложці – це допоможе захистити банку від різкого перепаду температур. Залийте виноград маринадом. Вийміть ложки та закрийте банки кришками. Після того, як закрутка охолоне, сховай її в холодильник на 5-7 днів.

Через тиждень у вас буде чудова закуска, яка відмінно поєднуватиметься з різноманітними овочевими та м’ясними стравами. Виноград можна подавати на святковий стіл у вигляді закуски або використовувати для створення різноманітних бутербродів та канапе.