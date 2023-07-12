Банка буде порожньою за хвилину: найкрутіший рецепт маринованого винограду на зиму
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Така смачна закуска навіть ризикує не достояти до зими
Виноград можна не тільки їсти, готувати з нього смачні джеми, салати та компоти, а й консервувати. Такий делікатес сподобається вам за простоту приготування, а близьким за смак.
Маринований за рецептом"Це Смак" виноград зовні і за смаком нагадуватиме оливки. Для зручності краще вибирати великі сорти винограду без кісточок, а для краси можна зробити асорті з кольорового винограду.
Як приготувати маринований виноград
Інгредієнти на 10 порцій:
- виноград білий – 1 кг;
- оцет – 100 мл;
- вода – 800 мл;
- цукор – 200 г;
- кориця — 05 ч. л.;
- сіль – 50 г;
- чорний перець горошком – 5 шт.;
- перець запашний – 3 шт.;
- гвоздика — 5 шт.;
- лавровий лист – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Зніміть виноград з гілки та промийте. Заповніть ягодами невеликі баночки, вимиті із содою.
- Для розсолу змішайте всі інгредієнти та доведіть до кипіння. Залиште на 2 хвилини та зніміть з вогню.
- Вставте у кожну баночку по столовій ложці – це допоможе захистити банку від різкого перепаду температур. Залийте виноград маринадом.
- Вийміть ложки та закрийте банки кришками. Після того, як закрутка охолоне, сховай її в холодильник на 5-7 днів.
Через тиждень у вас буде чудова закуска, яка відмінно поєднуватиметься з різноманітними овочевими та м’ясними стравами. Виноград можна подавати на святковий стіл у вигляді закуски або використовувати для створення різноманітних бутербродів та канапе.