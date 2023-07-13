Не понравились абрикосы - запеките их: гора вкуснятины всего за 20 минут
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Из невкусных плодов — в потрясающий десерт
Бывало ли, что купленные на рынке абрикосы вам не понравились? Если да, то у нас для вас хорошая новость: из них можно приготовить очень простой и быстрый, но эффектный десерт — горячие запеченные абрикосы.
Shuba рассказывает, что под воздействием температуры абрикосы раскроют свой аромат, а сливочное масло, сахар и корица придадут вкус. Вы можете не ограничиваться корицей, а приготовить такие абрикосы с ванилью, кардамоном или имбирем. Десерт можно посыпать цедрой лимона, миндальными хлопьями или любыми другими измельченными орехами, сбрызнуть коньяком или соединить с базиликом, розмарином или мятой. Все зависит от вашего вкуса и фантазии!
Как приготовить горячие запеченные абрикосы
Ингредиенты на 4 порции:
- абрикосы — 500 г;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- масло сливочное — 50 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- корица молотая — 1/5 ч. л.
Способ приготовления:
- Абрикосы разделите пополам, извлеките косточки. Разогрейте духовку до 200°С.
- Большую форму смажьте растительным маслом. Выложите половинки абрикосов срезом вверх и в один слой. Посыпьте смесью сахара и корицы, выложите на абрикосы маленькие кусочки сливочного масла.
- Запекайте абрикосы до мягкости, около 15 минут, или пока они не карамелизируются в сахаре, но еще не потеряют свою форму.
Такие абрикосы подавайте к ароматным сырникам или любимым блинчикам. Приятного аппетита!