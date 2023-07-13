Не сподобалися абрикоси — запечіть їх: гора смакоти всього за 20 хвилин
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З несмачних плодів — у приголомшливий десерт
Чи траплялося, що куплені на ринку абрикоси вам не сподобалися? Якщо так, то у нас вам хороша новина: з них можна приготувати дуже простий і швидкий, але ефектний десерт — гарячі запечені абрикоси.
Shuba розповідає, що під впливом температури абрикоси розкриють свій аромат, а вершкове масло, цукор та кориця нададуть смаку. Ви можете не обмежуватися корицею, а приготувати абрикоси з ваніллю, кардамоном або імбиром. Десерт можна посипати цедрою лимона, мигдальними пластівцями або іншими подрібненими горіхами, збризкати коньяком або з’єднати з базиліком, розмарином або м’ятою. Все залежить від вашого смаку та фантазії!
Як приготувати запечені абрикоси?\
Інгредієнти на 4 порції:
- абрикоси — 500 г;
- рослинна олія — 1 ст. л.;
- масло вершкове — 50 г;
- цукор — 3 ст. л.;
- кориця мелена — 1/5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Абрикоси розділіть навпіл, витягніть кісточки. Розігрійте духовку до 20°С.
- Велику форму змастіть олією. Викладіть половинки абрикосів зрізом нагору і в один шар. Посипте сумішшю цукру та кориці, викладіть на абрикоси маленькі шматочки вершкового масла.
- Запікайте абрикоси до м’якості, близько 15 хвилин або поки вони не карамелізуються в цукрі, але ще не втратять свою форму.
Такі абрикоси подавайте до ароматних сирників або улюблених млинців. Смачного!