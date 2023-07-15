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Вам даже варить ничего не надо: суперрецепт овощного салата на зиму

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Легкий в приготовлении и вкусный "Летний" салат
Легкий в приготовлении и вкусный "Летний" салат. Фото babusyni-retsepty

Овощи будут будто с грядки

Сейчас в магазинах и на рынках достаточно большое количество разнообразных овощей, богатых витаминами. Это идеальная возможность приготовить полезный салат на зиму, в котором можно объединить многие витаминные ингредиенты.

"Летний" салат от "Бабусиних рецептів" не только витаминный и вкусный, но и легко готовится. Вам даже не нужно варить ничего – просто порезать все ингредиенты, положить в банки и зимой наслаждаться вкусностями.

Как приготовить овощной салат на зиму

Ингредиенты:

  • свежие помидоры – 3 кг;
  • свежие огурцы – 1 кг;
  • перец болгарский большой – 6 штук (3 красных и 3 желтых или зеленых);
  • морковь – 1 шт. (по желанию)
  • лук репчатый – 3 – 4 штуки;
  • чеснок – 1 головка;
  • кинза, петрушка, укроп – по 1 пучку;
  • острый перец – 1-2 штуки;
  • подсолнечное масло – 1/2 стакана;
  • черный перец горошком – 10 штук;
  • соль – по своему вкусу;
  • сахар;
  • уксус 9%-ный.

Способ приготовления:

  1. Помидоры порезать дольками, огурцы кружочками, лук полукольцами, болгарский перец произвольно.
  2. К овощам добавить измельченный чеснок и зелень – по вкусу. Посолить, добавить растительное масло, перемешать и оставить на полчаса "отдыхать".
  3. В чистые и сухие банки положить по несколько горошин черного перца, по листу лавровых листьев, а затем и сам салат вместе с соком.
  4. В каждую банку добавить по 1 ложке чайного сахара на 1 литр салата.
  5. Поставить банки салата стерилизоваться. Через 35 минут добавить в каждую 1 чайную ложку уксуса и закатать.

А вы знали, что стерилизовать банки можно несколькими способами? Выбирайте удобный для вас и готовьте с удовольствием!

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