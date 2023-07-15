Вам даже варить ничего не надо: суперрецепт овощного салата на зиму
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Овощи будут будто с грядки
Сейчас в магазинах и на рынках достаточно большое количество разнообразных овощей, богатых витаминами. Это идеальная возможность приготовить полезный салат на зиму, в котором можно объединить многие витаминные ингредиенты.
"Летний" салат от "Бабусиних рецептів" не только витаминный и вкусный, но и легко готовится. Вам даже не нужно варить ничего – просто порезать все ингредиенты, положить в банки и зимой наслаждаться вкусностями.
Как приготовить овощной салат на зиму
Ингредиенты:
- свежие помидоры – 3 кг;
- свежие огурцы – 1 кг;
- перец болгарский большой – 6 штук (3 красных и 3 желтых или зеленых);
- морковь – 1 шт. (по желанию)
- лук репчатый – 3 – 4 штуки;
- чеснок – 1 головка;
- кинза, петрушка, укроп – по 1 пучку;
- острый перец – 1-2 штуки;
- подсолнечное масло – 1/2 стакана;
- черный перец горошком – 10 штук;
- соль – по своему вкусу;
- сахар;
- уксус 9%-ный.
Способ приготовления:
- Помидоры порезать дольками, огурцы кружочками, лук полукольцами, болгарский перец произвольно.
- К овощам добавить измельченный чеснок и зелень – по вкусу. Посолить, добавить растительное масло, перемешать и оставить на полчаса "отдыхать".
- В чистые и сухие банки положить по несколько горошин черного перца, по листу лавровых листьев, а затем и сам салат вместе с соком.
- В каждую банку добавить по 1 ложке чайного сахара на 1 литр салата.
- Поставить банки салата стерилизоваться. Через 35 минут добавить в каждую 1 чайную ложку уксуса и закатать.
А вы знали, что стерилизовать банки можно несколькими способами? Выбирайте удобный для вас и готовьте с удовольствием!