Вам даже варить ничего не надо: суперрецепт овощного салата на зиму

Овощи будут будто с грядки

Сейчас в магазинах и на рынках достаточно большое количество разнообразных овощей, богатых витаминами. Это идеальная возможность приготовить полезный салат на зиму, в котором можно объединить многие витаминные ингредиенты.

"Летний" салат от "Бабусиних рецептів" не только витаминный и вкусный, но и легко готовится. Вам даже не нужно варить ничего – просто порезать все ингредиенты, положить в банки и зимой наслаждаться вкусностями.

Как приготовить овощной салат на зиму

Ингредиенты:

свежие помидоры – 3 кг;

свежие огурцы – 1 кг;

перец болгарский большой – 6 штук (3 красных и 3 желтых или зеленых);

морковь – 1 шт. (по желанию)

лук репчатый – 3 – 4 штуки;

чеснок – 1 головка;

кинза, петрушка, укроп – по 1 пучку;

острый перец – 1-2 штуки;

подсолнечное масло – 1/2 стакана;

черный перец горошком – 10 штук;

соль – по своему вкусу;

сахар;

уксус 9%-ный.

Способ приготовления:

Помидоры порезать дольками, огурцы кружочками, лук полукольцами, болгарский перец произвольно. К овощам добавить измельченный чеснок и зелень – по вкусу. Посолить, добавить растительное масло, перемешать и оставить на полчаса "отдыхать". В чистые и сухие банки положить по несколько горошин черного перца, по листу лавровых листьев, а затем и сам салат вместе с соком. В каждую банку добавить по 1 ложке чайного сахара на 1 литр салата. Поставить банки салата стерилизоваться. Через 35 минут добавить в каждую 1 чайную ложку уксуса и закатать.

А вы знали, что стерилизовать банки можно несколькими способами? Выбирайте удобный для вас и готовьте с удовольствием!