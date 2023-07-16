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Просто пожарьте вишни на сковороде: необычный рецепт варенья на зиму

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вкуснейшее варенье получается именно на сковороде
Вкуснейшее варенье получается именно на сковороде. Фото shuba.life

Варенье по этому рецепту вы будете готовить каждое лето

Лето – самая лучшая пора, чтобы обогатить организм витаминами на зиму, которых так много в сезонных ягодах, фруктах, овощах. Также сейчас самое время зимних заготовок, которые будут такими вкусными и полезными даже через пол года, но уже в виде варенья, солений и чудесных конфитюров.

Сегодня мы приготовим варенье, который оценят настоящие сладкоежки. Вишни на сковороде без косточек по рецепту Shuba покорят ваши сердца и желудок. Это настолько вкусно, и вам захочется закрыть больше такой вкуснятины!

Как приготовить вишневое варенье на сковороде

Ингредиенты на 2 порции:

  • вишня — 500 г;
  • сахар — 400 г.

Способ приготовления:

  1. Хорошо помойте вишни, удалите косточки.
  2. Простерилизуйте небольшие баночки для джема (по 120 или 330 мл, или подобные) и проварите металлические крышки в кипятке 5 минут. К варенью можете добавить пряности: корицу, мускатный орех, цедру.
  3. Поставьте сухую сковороду или сотейник с толстым дном на сильный огонь и хорошо разогрейте.
  4. Добавьте вишни и помешивайте около 2 минут, пока вишни не пустят сок. Добавьте сахар и хорошо перемешайте.
  5. Доведите до кипения на сильном огне. Затем убавьте до слабого и оставьте кипеть ровно на 15 минут. При необходимости снимайте шум.
  6. Горячее варенье разлейте в стерилизованные баночки. Переверните банки вверх дном и закутайте в теплое одеяло. Через сутки спрячьте в прохладное место.

Подавайте варенье к пышным оладьям или в любимую домашнюю выпечку. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Вишня #Варенье #Готовим дома