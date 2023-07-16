Просто пожарьте вишни на сковороде: необычный рецепт варенья на зиму

Варенье по этому рецепту вы будете готовить каждое лето

Лето – самая лучшая пора, чтобы обогатить организм витаминами на зиму, которых так много в сезонных ягодах, фруктах, овощах. Также сейчас самое время зимних заготовок, которые будут такими вкусными и полезными даже через пол года, но уже в виде варенья, солений и чудесных конфитюров.

Сегодня мы приготовим варенье, который оценят настоящие сладкоежки. Вишни на сковороде без косточек по рецепту Shuba покорят ваши сердца и желудок. Это настолько вкусно, и вам захочется закрыть больше такой вкуснятины!

Как приготовить вишневое варенье на сковороде

Ингредиенты на 2 порции:

вишня — 500 г;

сахар — 400 г.

Способ приготовления:

Хорошо помойте вишни, удалите косточки. Простерилизуйте небольшие баночки для джема (по 120 или 330 мл, или подобные) и проварите металлические крышки в кипятке 5 минут. К варенью можете добавить пряности: корицу, мускатный орех, цедру. Поставьте сухую сковороду или сотейник с толстым дном на сильный огонь и хорошо разогрейте. Добавьте вишни и помешивайте около 2 минут, пока вишни не пустят сок. Добавьте сахар и хорошо перемешайте. Доведите до кипения на сильном огне. Затем убавьте до слабого и оставьте кипеть ровно на 15 минут. При необходимости снимайте шум. Горячее варенье разлейте в стерилизованные баночки. Переверните банки вверх дном и закутайте в теплое одеяло. Через сутки спрячьте в прохладное место.

Подавайте варенье к пышным оладьям или в любимую домашнюю выпечку. Приятного аппетита!