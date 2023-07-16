Просто пожарьте вишни на сковороде: необычный рецепт варенья на зиму
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Варенье по этому рецепту вы будете готовить каждое лето
Лето – самая лучшая пора, чтобы обогатить организм витаминами на зиму, которых так много в сезонных ягодах, фруктах, овощах. Также сейчас самое время зимних заготовок, которые будут такими вкусными и полезными даже через пол года, но уже в виде варенья, солений и чудесных конфитюров.
Сегодня мы приготовим варенье, который оценят настоящие сладкоежки. Вишни на сковороде без косточек по рецепту Shuba покорят ваши сердца и желудок. Это настолько вкусно, и вам захочется закрыть больше такой вкуснятины!
Как приготовить вишневое варенье на сковороде
Ингредиенты на 2 порции:
- вишня — 500 г;
- сахар — 400 г.
Способ приготовления:
- Хорошо помойте вишни, удалите косточки.
- Простерилизуйте небольшие баночки для джема (по 120 или 330 мл, или подобные) и проварите металлические крышки в кипятке 5 минут. К варенью можете добавить пряности: корицу, мускатный орех, цедру.
- Поставьте сухую сковороду или сотейник с толстым дном на сильный огонь и хорошо разогрейте.
- Добавьте вишни и помешивайте около 2 минут, пока вишни не пустят сок. Добавьте сахар и хорошо перемешайте.
- Доведите до кипения на сильном огне. Затем убавьте до слабого и оставьте кипеть ровно на 15 минут. При необходимости снимайте шум.
- Горячее варенье разлейте в стерилизованные баночки. Переверните банки вверх дном и закутайте в теплое одеяло. Через сутки спрячьте в прохладное место.
Подавайте варенье к пышным оладьям или в любимую домашнюю выпечку. Приятного аппетита!