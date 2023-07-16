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Просто посмажте вишні на сковороді: незвичайний рецепт варення на зиму

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найсмачніше варення виходить саме на сковороді
Найсмачніше варення виходить саме на сковороді. Фото shuba.life

Варення за цим рецептом ви готуватимете щоліта

Літо — найкраща пора, щоб збагатити організм вітамінами на зиму, яких так багато в сезонних ягодах, фруктах, овочах. Також зараз саме час зимових заготовок, які будуть такими смачними та корисними навіть через пів року, але вже у вигляді варення, солінь та чудових конфітюрів.

Сьогодні ми приготуємо варення, яке оцінять справжні ласуни. Вишні на сковороді без кісточок за рецептом Shuba підкорять ваші серця та шлунок. Це настільки смачно, і вам захочеться закрити більше такої смакоти!

Як приготувати вишневе варення на сковороді.

Інгредієнти на 2 порції:

  • вишня — 500 г;
  • цукор — 400 г.

Спосіб приготування:

  1. Добре помийте вишні, видаліть кісточки.
  2. Простерилізуйте невеликі баночки для джему (по 120 або 330 мл або подібні) і проваріть металеві кришки в окропі 5 хвилин. До варення можна додати прянощі: корицю, мускатний горіх, цедру.
  3. Поставте суху сковороду або сотейник із товстим дном на сильний вогонь і добре розігрійте.
  4. Додайте вишні та помішуйте близько 2 хвилин, доки вишні не пустять сік. Додайте цукор і добре перемішайте.
  5. Доведіть до кипіння сильному вогні. Потім зменште до слабкого і залиште кипіти рівно на 15 хвилин. За потреби знімайте шум.
  6. Гаряче варення розлийте у стерилізовані баночки. Переверніть банки вгору дном і закутайте у теплу ковдру. Через добу сховайте у прохолодне місце.

Подавайте варення до пишних оладок або в улюблену домашню випічку. Смачного!

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