Просто посмажте вишні на сковороді: незвичайний рецепт варення на зиму

Варення за цим рецептом ви готуватимете щоліта

Літо — найкраща пора, щоб збагатити організм вітамінами на зиму, яких так багато в сезонних ягодах, фруктах, овочах. Також зараз саме час зимових заготовок, які будуть такими смачними та корисними навіть через пів року, але вже у вигляді варення, солінь та чудових конфітюрів.

Сьогодні ми приготуємо варення, яке оцінять справжні ласуни. Вишні на сковороді без кісточок за рецептом Shuba підкорять ваші серця та шлунок. Це настільки смачно, і вам захочеться закрити більше такої смакоти!

Як приготувати вишневе варення на сковороді.

Інгредієнти на 2 порції:

вишня — 500 г;

цукор — 400 г.

Спосіб приготування:

Добре помийте вишні, видаліть кісточки. Простерилізуйте невеликі баночки для джему (по 120 або 330 мл або подібні) і проваріть металеві кришки в окропі 5 хвилин. До варення можна додати прянощі: корицю, мускатний горіх, цедру. Поставте суху сковороду або сотейник із товстим дном на сильний вогонь і добре розігрійте. Додайте вишні та помішуйте близько 2 хвилин, доки вишні не пустять сік. Додайте цукор і добре перемішайте. Доведіть до кипіння сильному вогні. Потім зменште до слабкого і залиште кипіти рівно на 15 хвилин. За потреби знімайте шум. Гаряче варення розлийте у стерилізовані баночки. Переверніть банки вгору дном і закутайте у теплу ковдру. Через добу сховайте у прохолодне місце.

Подавайте варення до пишних оладок або в улюблену домашню випічку. Смачного!