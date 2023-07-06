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Варенье больше не будет пениться: один ингредиент избавит от надоевшей проблемы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вы будете готовить варенье без проблем
Вы будете готовить варенье без проблем. Фото Сегодня

Рассказываем, как готовить варенье без пены

Лето — время года, когда многие хозяйки собирают разные ягоды и готовят различные виды варенья. Этот популярный десерт готовят из ягод и фруктов, разных овощей или даже цветов. Варенье часто добавляют в домашнюю выпечку или просто пьют с ним чай.

Однако при варке варенья далеко не каждой хозяйке удается справиться с одной проблемой — во время приготовления продукта появляется пена. Однако есть один способ, который помогает избежать появления пены во время кипения. Вместе с "Главредом" поделимся с ним.

Как избавиться от пены при варке варенья

Ваше варенье от надоевшей проблемы спасет всего один ингредиент. Только небольшое количество сливочного масла — и процесс пенообразования будет остановлен. Если же пенка уже появилась — с помощью масла ее легко убрать.

Всего маленький кусочек весом в 10 грамм — и ваша проблема решена! Добавьте масло при варке варенья, готовьте, постоянно помешивая — и вы избавитесь от пены. Отметим, что сливочное масло никак не повлияет на вкус варенья — оно будет оставаться таким же сочным и ароматным.

Ранее мы рассказывали, что делать, если варенье не густеет. С помощью нехитрых лайфхаков вы будете зимой наслаждаться идеальным вареньем.

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#Сливочное масло #Варенье #Лайфхак