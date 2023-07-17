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Будет стоять весь год и не забродит: идеальный рецепт малинового варенья на зиму

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Витаминное малиновое варенье
Витаминное малиновое варенье. Фото https://1000.menu/cooking/27025-riet-iz-lososya

Вкусный, полезный и ароматный десерт

Часто хозяйки сетуют на то, что сырое варенье плохо хранится и через короткое время начинает бродить. Происходит это из-за плохо простерилизованных банок и крышек или же недостаточного количества сахара в варенье. Именно поэтому тертая малина с сахаром – прекрасный выход. Это не просто вкусно, но и полезно для иммунитета.

Рецепт от "Це Смак" позволит вкусной заготовке простоять до следующего урожая ягод! Если же вместе с малиной вы разотрите еще несколько листочков мяты, ваше варенье будет еще более ароматным!

Как приготовить сырое малиновое варенье

Ингредиенты на 10 порций:

  • малина – 1 кг;
  • сахар – 2 кг;
  • водка – 100 мл.

Способ приготовления:

  1. Малину переберите, отделите испорченные, мятые ягоды. Отобранную малину уложите в дуршлаг и промойте под проточной водой, максимально слейте всю жидкость.
  2. Отмерьте необходимое количество сахара, всыпьте в глубокий эмалированный таз и ягоды и сахар. Разотрите деревянной ложкой малину с сахаром до однородности.
  3. Банки вымойте, стерилизуйте в духовке или микроволновке. Крышки прокипятите. Разложите малиновое пюре по банкам. Поверхность посыпьте сахаром. В крышки налейте по ложке водки и, не сливая, сразу же закройте.

Еще один способ сохранить витамины в ягодах — заморозить малину. Попробуйте — и вы не пожалеете!

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