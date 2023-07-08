Сохраните витамины на зиму: как правильно заморозить малину

Важные моменты подготовки ягод и правила их хранения

Малина – одна из самых вкусных и полезных ягод, из которой готовят варенье, компоты, начинку для пирогов, вареников и тортов. Еще малину можно замораживать целой и сушить.

Именно замораживание ягод сейчас предпочитают кулинары. Времени такая заготовка занимает немного, но ягоды остаются столь же полезными. Однако нужно замораживать малину нужно правильно, чтобы ягоды сохранили все витамины и минералы. Вместе с Ukr.Media рассказываем, как правильно это делать.

Важные моменты для правильной заморозки малины

Ягоду перед замораживанием мыть не следует – мокрая малина просто превратится в ледяную грудку. Все бактерии, которые могут остаться на ягодах, и так погибнут от низкой температуры.

Замораживать целиком следует только свежую ягоду. Мятую и вялую лучше использовать для приготовления пюре.

Важное значение имеет тара, в которой нужно замораживать малину. Лучше и удобнее делать это в небольших контейнерах.

Как правильно заморозить малину

Ягоду следует высыпать в сухой и герметичный пакет и завязать на узел, оставив немного воздуха. Положите пакет в морозилку.

Также можно перетереть малину с сахаром – это едва ли не самый простой способ хранения ягоды. Перед замораживанием дайте пюре постоять 15 минут – сахару нужно дать возможность раствориться. Если сахар противопоказан, можно вместо него использовать мед в расчете на 5 частей ягод 1 часть меда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли мыть малину перед едой. Ответ на этот вопрос вас точно удивит.