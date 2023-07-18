С этим рецептом вы не захотите даже мяса: готовим невероятную вкуснятину из кабачков

Простой, но необычайно вкусный рецепт

Кабачки – универсальный продукт. Из них приготовить множество вкуснейших и полезных блюд: кабачки по-французски, икру, закусочные торты, их можно вкусно консервировать, солить и мариновать.

"Бабусині рецепти" предлагают приготовить вкусные кабачки в кляре. Это так просто делать, что вам с удовольствием помогут дети. А как это блюдо будет есть вся семья — за уши не оттащишь!

Как приготовить вкусно кабачки

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт. (600 г.);

мука – 2 ст.л.;

крахмал – 1 ст.л.;

яйца – 2 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

укроп – 20 г.;

соль – 0,5 ч.л. (по своему вкусу);

черный перец – по своему вкусу;

подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

Кабачки помыть, по необходимости почистить и нарезать на маленькие порционные брусочки. В нарезанные кабачки нужно добавить муку и крахмал, все хорошо перемешать. Затем нужно добавить яйца и снова хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек кабачка был в яйце. Посолить, поперчить будущее блюдо. Кабачки перемешать и отправить на разогретую сковороду с растительным маслом. Блюдо необходимо обжарить на огне выше среднего со всех сторон до золотистого цвета, после чего отправить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Далее нужно переложить кабачки в салатник, добавить натертый на мелкой терке чеснок, мелко нарезанный укроп и перемешать.

Кабачки готовы. Подаем их с любимым соусом и наслаждаемся. Приятного аппетита!