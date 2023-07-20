Все перемешали и в духовку: летний рецепт сладкого заливного пирога со смородиной

Отличный результат из простых продуктов

Заливной пирог с ягодами – это отличный вариант десерта, питательной, вкусной, ароматной и быстрой в приготовлении. Именно поэтому вы легко можете приготовить такую выпечку как на завтрак, так и для семейного ужина или даже если вас спонтанно посетили гости.

Пирог со смородиной по рецепту "Школи життя" получается быстрым и вкусным. В нем хорошо сочетается нежнейшее сладкое тесто с яркой кислинкой смородины. Но если вам не нравится смородина, вы с легкостью можете заменить ее другой любимой ягодой. Попробуем?

Как приготовить заливной пирог со смородиной

Ингредиенты:

2 яйца;

щепотка соли;

180 г сахара;

200 мл молока;

50 мл подсолнечного масла;

250 г муки + 1 ч. л. разрыхлителя (7 г);

200 г смородины;

1.5 ст. л. сахара;

1.5 ст. л. муки;

20 г сливочного масла.

Способ приготовления:

В миску добавить яйца, щепотку соли и сахар, перемешать венчиком. По желанию можно добавить ванилин или ванильный сахар. Добавить молоко и подсолнечное масло. Муку смешать с разрыхлителем и просеять в тесто. Замесите тесто средней густоты. В тесто нужно добавить ягоды и все перемешать. Для штрейзельской крошки в чашу блендера необходимо засыпать муку, сахар, добавить сливочное масло и перемешать. Дно выпечки размером 27 на 20 см. застелить бумагой для выпечки, смазать бортики маслом, вылить тесто и посыпать крошкой. Пирог нужно выпекать при 180 градусах 40-45 минут.

Когда пирог будет готов, дайте ему немного охладиться и подавайте с любимым напитком. Приятного аппетита.