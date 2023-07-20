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Все перемешали и в духовку: летний рецепт сладкого заливного пирога со смородиной

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Заливной пирог - вкусная и быстрая домашняя выпечка
Заливной пирог - вкусная и быстрая домашняя выпечка. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Отличный результат из простых продуктов

Заливной пирог с ягодами – это отличный вариант десерта, питательной, вкусной, ароматной и быстрой в приготовлении. Именно поэтому вы легко можете приготовить такую выпечку как на завтрак, так и для семейного ужина или даже если вас спонтанно посетили гости.

Пирог со смородиной по рецепту "Школи життя" получается быстрым и вкусным. В нем хорошо сочетается нежнейшее сладкое тесто с яркой кислинкой смородины. Но если вам не нравится смородина, вы с легкостью можете заменить ее другой любимой ягодой. Попробуем?

Как приготовить заливной пирог со смородиной

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • щепотка соли;
  • 180 г сахара;
  • 200 мл молока;
  • 50 мл подсолнечного масла;
  • 250 г муки + 1 ч. л. разрыхлителя (7 г);
  • 200 г смородины;
  • 1.5 ст. л. сахара;
  • 1.5 ст. л. муки;
  • 20 г сливочного масла.

Способ приготовления:

  1. В миску добавить яйца, щепотку соли и сахар, перемешать венчиком. По желанию можно добавить ванилин или ванильный сахар. Добавить молоко и подсолнечное масло.
  2. Муку смешать с разрыхлителем и просеять в тесто. Замесите тесто средней густоты.
  3. В тесто нужно добавить ягоды и все перемешать.
  4. Для штрейзельской крошки в чашу блендера необходимо засыпать муку, сахар, добавить сливочное масло и перемешать.
  5. Дно выпечки размером 27 на 20 см. застелить бумагой для выпечки, смазать бортики маслом, вылить тесто и посыпать крошкой.
  6. Пирог нужно выпекать при 180 градусах 40-45 минут.

Когда пирог будет готов, дайте ему немного охладиться и подавайте с любимым напитком. Приятного аппетита.

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