Все перемешали и в духовку: летний рецепт сладкого заливного пирога со смородиной
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Отличный результат из простых продуктов
Заливной пирог с ягодами – это отличный вариант десерта, питательной, вкусной, ароматной и быстрой в приготовлении. Именно поэтому вы легко можете приготовить такую выпечку как на завтрак, так и для семейного ужина или даже если вас спонтанно посетили гости.
Пирог со смородиной по рецепту "Школи життя" получается быстрым и вкусным. В нем хорошо сочетается нежнейшее сладкое тесто с яркой кислинкой смородины. Но если вам не нравится смородина, вы с легкостью можете заменить ее другой любимой ягодой. Попробуем?
Как приготовить заливной пирог со смородиной
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- щепотка соли;
- 180 г сахара;
- 200 мл молока;
- 50 мл подсолнечного масла;
- 250 г муки + 1 ч. л. разрыхлителя (7 г);
- 200 г смородины;
- 1.5 ст. л. сахара;
- 1.5 ст. л. муки;
- 20 г сливочного масла.
Способ приготовления:
- В миску добавить яйца, щепотку соли и сахар, перемешать венчиком. По желанию можно добавить ванилин или ванильный сахар. Добавить молоко и подсолнечное масло.
- Муку смешать с разрыхлителем и просеять в тесто. Замесите тесто средней густоты.
- В тесто нужно добавить ягоды и все перемешать.
- Для штрейзельской крошки в чашу блендера необходимо засыпать муку, сахар, добавить сливочное масло и перемешать.
- Дно выпечки размером 27 на 20 см. застелить бумагой для выпечки, смазать бортики маслом, вылить тесто и посыпать крошкой.
- Пирог нужно выпекать при 180 градусах 40-45 минут.
Когда пирог будет готов, дайте ему немного охладиться и подавайте с любимым напитком. Приятного аппетита.