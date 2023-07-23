Не хуже болоньезе: рецепт пасты по-украински для сытного ужина
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Такая паста станет топ-блюдом в вашей семье
Макароны — это продукт, который готовится очень быстро, поэтому они идеальны для семейного ужина. Дополните макароны можно вкусным соусом, мясом или фаршем, тунцом, грибами, тушенкой и обычным сыром — и вы получите невероятное будущее.
А хотите удивить свою семью макаронами по-украински? Просто приготовьте их с тушенкой по рецепту Shuba — и вы быстро, вкусно и с минимумом усилий накормите всех своих родных! Всего полчаса времени, три ингредиента — и ваши близкие сыты и довольны. Попробуем?
Как приготовить спагетти с тушенкой
Ингредиенты на 4 порции:
- спагетти — 300 г;
- тушенка — 200 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния al dente.
- Мелко нарежьте лук.
- На сковороде разогрейте жир и сок из тушенки и поджарьте лук до полуготовности около 5 минут.
- Выложите к луку мясную тушенку, разомните вилкой и тушите 10 минут.
- Добавьте на сковороду пасту, все перемешайте, убавьте огонь до медленного и тушите еще 5-7 минут.
Разложите макароны с тушенкой по тарелкам. Подавайте с любимым витаминным салатом и наслаждайтесь! Приятного аппетита!