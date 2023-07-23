Не хуже болоньезе: рецепт пасты по-украински для сытного ужина

Такая паста станет топ-блюдом в вашей семье

Макароны — это продукт, который готовится очень быстро, поэтому они идеальны для семейного ужина. Дополните макароны можно вкусным соусом, мясом или фаршем, тунцом, грибами, тушенкой и обычным сыром — и вы получите невероятное будущее.

А хотите удивить свою семью макаронами по-украински? Просто приготовьте их с тушенкой по рецепту Shuba — и вы быстро, вкусно и с минимумом усилий накормите всех своих родных! Всего полчаса времени, три ингредиента — и ваши близкие сыты и довольны. Попробуем?

Как приготовить спагетти с тушенкой

Ингредиенты на 4 порции:

спагетти — 300 г;

тушенка — 200 г;

лук репчатый — 1 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния al dente. Мелко нарежьте лук. На сковороде разогрейте жир и сок из тушенки и поджарьте лук до полуготовности около 5 минут. Выложите к луку мясную тушенку, разомните вилкой и тушите 10 минут. Добавьте на сковороду пасту, все перемешайте, убавьте огонь до медленного и тушите еще 5-7 минут.

Разложите макароны с тушенкой по тарелкам. Подавайте с любимым витаминным салатом и наслаждайтесь! Приятного аппетита!