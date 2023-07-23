Не гірше болоньєзе: рецепт пасти українською для ситної вечері
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Така паста стане топ-стравою у вашій родині
Макарони — це продукт, який готується дуже швидко, тому вони ідеальні для сімейної вечері. Доповніть макарони можна смачним соусом, м’ясом або фаршем, тунцем, грибами, тушонкою та звичайним сиром — і ви отримаєте неймовірно смачну страву.
А хочете здивувати свою сім’ю макаронами українською? Просто приготуйте їх із тушонкою за рецептом Shuba — і ви швидко, смачно та з мінімумом зусиль нагодуйте всіх своїх рідних! Усього півгодини часу, три інгредієнти – і ваші близькі ситі та задоволені. Спробуємо?
Як приготувати спагеті з тушонкою
Інгредієнти на 4 порції:
- спагеті — 300 г;
- тушонка — 200 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Відваріть спагеті у підсоленій воді до стану al dente.
- Дрібно наріжте цибулю.
- На сковороді розігрійте жир і сік із тушонки та підсмажте цибулю до напівготовності близько 5 хвилин.
- Викладіть до цибулі м’ясну тушонку, розімніть вилкою і тушкуйте 10 хвилин.
- Додайте пасту на сковороду, все перемішайте, зменште вогонь до повільного і тушкуйте ще 5-7 хвилин.
Розкладіть макарони з тушонкою по тарілках. Подавайте з улюбленим вітамінним салатом та насолоджуйтесь! Смачного!