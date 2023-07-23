Блюдо, которое никогда не надоест: вкусный летний салат на каждый день

Может быть как дополнением, так и самостоятельным перекусом

Мы рассказывали, как готовить вкусную кабачковую закуску. Теперь делимся рецептом вкусного салата на каждый день. Он получается легким, свежим и сытным.

Летом свежие салаты из овощей и зелени являются основой рациона многих людей, а также хорошим дополнением к любому блюду. Рецептом вкусного салата на лето поделились на портале "Сенсация".

Ингредиенты:

Молодая капуста

Редис

Куриное филе

Красный лук

Специи по вкусу

Для соуса:

Майонез – 120 граммов

Соевый соус – 1 столовая ложка

Чеснок – 1 зубчик

Сок лимона – 2-3 столовые ложки

Способ приготовления:

Обжариваем куриное филе, добавляем к нему специи и оставляем остыть. Нарезаем молодую капусту соломкой и выкладываем в миску. Нарезаем редис и добавляем в капусту. Туда же нарезаем красный лук. Теперь крошим филе и добавляем к овощам. Для заправки смешиваем все ингредиенты соуса. Готовую заправку смешиваем с салатом.

Блюдо получается не только вкусным, но и сытным, ведь в составе есть мясо, которое очень хорошо насыщает организм. Также мы рассказывали, как приготовить питательные творожные блины.