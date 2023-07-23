Блюдо, которое никогда не надоест: вкусный летний салат на каждый день
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Может быть как дополнением, так и самостоятельным перекусом
Мы рассказывали, как готовить вкусную кабачковую закуску. Теперь делимся рецептом вкусного салата на каждый день. Он получается легким, свежим и сытным.
Летом свежие салаты из овощей и зелени являются основой рациона многих людей, а также хорошим дополнением к любому блюду. Рецептом вкусного салата на лето поделились на портале "Сенсация".
Ингредиенты:
- Молодая капуста
- Редис
- Куриное филе
- Красный лук
- Специи по вкусу
Для соуса:
- Майонез – 120 граммов
- Соевый соус – 1 столовая ложка
- Чеснок – 1 зубчик
- Сок лимона – 2-3 столовые ложки
Способ приготовления:
- Обжариваем куриное филе, добавляем к нему специи и оставляем остыть. Нарезаем молодую капусту соломкой и выкладываем в миску.
- Нарезаем редис и добавляем в капусту. Туда же нарезаем красный лук. Теперь крошим филе и добавляем к овощам.
- Для заправки смешиваем все ингредиенты соуса. Готовую заправку смешиваем с салатом.
Блюдо получается не только вкусным, но и сытным, ведь в составе есть мясо, которое очень хорошо насыщает организм. Также мы рассказывали, как приготовить питательные творожные блины.