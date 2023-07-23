Укр

Блюдо, которое никогда не надоест: вкусный летний салат на каждый день

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат точно понравится и взрослым, и детям
Салат точно понравится и взрослым, и детям. Фото publish.com.ua

Может быть как дополнением, так и самостоятельным перекусом

Мы рассказывали, как готовить вкусную кабачковую закуску. Теперь делимся рецептом вкусного салата на каждый день. Он получается легким, свежим и сытным.

Летом свежие салаты из овощей и зелени являются основой рациона многих людей, а также хорошим дополнением к любому блюду. Рецептом вкусного салата на лето поделились на портале "Сенсация".

Ингредиенты:

  • Молодая капуста
  • Редис
  • Куриное филе
  • Красный лук
  • Специи по вкусу

Для соуса:

  • Майонез – 120 граммов
  • Соевый соус – 1 столовая ложка
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Сок лимона – 2-3 столовые ложки

Способ приготовления:

  1. Обжариваем куриное филе, добавляем к нему специи и оставляем остыть. Нарезаем молодую капусту соломкой и выкладываем в миску.
  2. Нарезаем редис и добавляем в капусту. Туда же нарезаем красный лук. Теперь крошим филе и добавляем к овощам.
  3. Для заправки смешиваем все ингредиенты соуса. Готовую заправку смешиваем с салатом.

Блюдо получается не только вкусным, но и сытным, ведь в составе есть мясо, которое очень хорошо насыщает организм. Также мы рассказывали, как приготовить питательные творожные блины.

Теги:
#Рецепт #Салат #Капуста #Закуска