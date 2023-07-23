Страва, яка ніколи не набридне: смачний літній салат на щодень
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Може бути як доповненням, так і самостійним перекусом
Ми розповідали, як готувати смачну кабачкову закуску. Тепер ділимось рецептом смачного салату на щодень. Він виходить легким, свіжим та ситним.
Влітку свіжі салати з овочів та зеленини є основою раціону багатьох людей, а також гарним додатком до будь-якої страви. Рецептом смачного салату на літо поділились на порталі "Сенсація".
Інгредієнти:
- Молода капуста
- Редис
- Куряче філе
- Червона цибуля
- Спеції за смаком
Для соусу:
- Майонез – 120 грамів
- Соєвий соус – 1 столова ложка
- Часник – 1 зубчик
- Сік лимона – 2-3 столових ложки
Спосіб приготування:
- Обсмажуємо куряче філе, додаємо до нього спеції та залишаємо охолонути. Нарізаємо молоду капусту соломкою та викладаємо у миску.
- Нарізаємо редис і додаємо до капусти. Туди ж нарізаємо червону цибулю. Тепер кришимо філе і додаємо до овочів.
- Для заправки змішуємо всі інгредієнти соусу. Готову заправку змішуємо з салатом.
Страва виходить не лише смачною, а ще й ситною, адже у складі є м’ясо, яке дуже гарно насичує організм. Також ми розповідали, як приготувати поживні сирні млинці.