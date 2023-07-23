Страва, яка ніколи не набридне: смачний літній салат на щодень

Може бути як доповненням, так і самостійним перекусом

Ми розповідали, як готувати смачну кабачкову закуску. Тепер ділимось рецептом смачного салату на щодень. Він виходить легким, свіжим та ситним.

Влітку свіжі салати з овочів та зеленини є основою раціону багатьох людей, а також гарним додатком до будь-якої страви. Рецептом смачного салату на літо поділились на порталі "Сенсація".

Інгредієнти:

Молода капуста

Редис

Куряче філе

Червона цибуля

Спеції за смаком

Для соусу:

Майонез – 120 грамів

Соєвий соус – 1 столова ложка

Часник – 1 зубчик

Сік лимона – 2-3 столових ложки

Спосіб приготування:

Обсмажуємо куряче філе, додаємо до нього спеції та залишаємо охолонути. Нарізаємо молоду капусту соломкою та викладаємо у миску. Нарізаємо редис і додаємо до капусти. Туди ж нарізаємо червону цибулю. Тепер кришимо філе і додаємо до овочів. Для заправки змішуємо всі інгредієнти соусу. Готову заправку змішуємо з салатом.

Страва виходить не лише смачною, а ще й ситною, адже у складі є м’ясо, яке дуже гарно насичує організм. Також ми розповідали, як приготувати поживні сирні млинці.