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Страва, яка ніколи не набридне: смачний літній салат на щодень

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Салат точно сподобається і дорослим, і дітям
Салат точно сподобається і дорослим, і дітям. Фото publish.com.ua

Може бути як доповненням, так і самостійним перекусом

Ми розповідали, як готувати смачну кабачкову закуску. Тепер ділимось рецептом смачного салату на щодень. Він виходить легким, свіжим та ситним.

Влітку свіжі салати з овочів та зеленини є основою раціону багатьох людей, а також гарним додатком до будь-якої страви. Рецептом смачного салату на літо поділились на порталі "Сенсація".

Інгредієнти:

  • Молода капуста
  • Редис
  • Куряче філе
  • Червона цибуля
  • Спеції за смаком

Для соусу:

  • Майонез – 120 грамів
  • Соєвий соус – 1 столова ложка
  • Часник – 1 зубчик
  • Сік лимона – 2-3 столових ложки

Спосіб приготування:

  1. Обсмажуємо куряче філе, додаємо до нього спеції та залишаємо охолонути. Нарізаємо молоду капусту соломкою та викладаємо у миску.
  2. Нарізаємо редис і додаємо до капусти. Туди ж нарізаємо червону цибулю. Тепер кришимо філе і додаємо до овочів.
  3. Для заправки змішуємо всі інгредієнти соусу. Готову заправку змішуємо з салатом.

Страва виходить не лише смачною, а ще й ситною, адже у складі є м’ясо, яке дуже гарно насичує організм. Також ми розповідали, як приготувати поживні сирні млинці.

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#Рецепт #Салат #Капуста #Закуска