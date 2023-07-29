Наслаждение в каждом кусочке: такой пирог с черной смородиной съедите и не заметите

С сезонными ягодами можно приготовить невероятное количество вкусных блюд

Если вы любите черную смородину, но успели приготовить уже заливной пирог, этот рецепт для вас. Простой песочный пирог — то, что нужно для семейного чаепития.

Обратите внимание, что Shuba советует хорошо охладить масло перед началом приготовления. Оно не должно таять в руках во время вымешивания теста. Также и охладите белки. Сделали? Тогда приступаем к приготовлению.

Как приготовить пирог с черной смородиной

Ингредиенты на 8 порций:

мука — 1.5 стакана;

масло сливочное 82% — 125 г;

сахар — 220 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

яйцо куриное, большое — 3 шт.;

крахмал — 1 ст. л.;

смородина черная — 600 г.

Способ приготовления:

Смешайте муку и холодное масло, перетрите руками в мелкую крошку. В массу добавьте 100 граммов сахара, полчайной ложки разрыхлителя и щепотку соли. Отделите белки от желтков и добавьте желтки в тесто, белки отложите. Получившееся тесто замесите руками, скатайте его в круг, заверните в пищевую пленку и оставьте на 30 минут в холодильнике. Белки взбейте до пышной пены. Добавьте к ним оставшийся сахар, разрыхлитель, столовую ложку муки и крахмал. Добавьте смородину и аккуратно перемешайте все ложкой. Форму смажьте сливочным маслом и выложите в нее тесто, разделите руками по дну и сформуйте бортики. На тесто выложите начинку и выпекайте в разогретой на 180 градусов духовке в течение 15 минут. Далее убавьте температуру до 150 градусов и выпекайте еще 15 минут.

Пирог с черной смородиной готов. Подавайте его с любимым напитком. Приятного аппетита!