Попробуйте – и будете закрывать каждый год: фантастически вкусная шпараговка в соусе

Вы не знали, что такой простой продукт можно приготовить так вкусно

Заготовки на зиму можно производить не только из кабачков или огурцов. Если вы уже закрывали огурцы по рецепту, по которому они максимально похожи на бочковые, огурцов, попробуйте также приготовить стручковую фасоль.

Вы могли и не знать, но, как ее еще называют, шпараговку можно приготовить очень вкусно. Главное – знать некоторые детали, о которых рассказали на "Апострофе".

Ингредиенты:

2 кг шпараговки

1 банка соуса стебле

1 ст. ложка черного молотого перца

1 стакан (200 мл) сахара

1 ст. кровати соли

0.5 стакана воды

1 стакан масла

0.5 стакана уксуса

8-10 зубчиков чеснока

Способ приготовления:

Фасоль промываем, просушиваем, нарезаем средними кусочками. Выбираем глубокую кастрюлю, смешиваем в ней воду, уксус и подсолнечное масло. Добавляем сахар, черный молотый перец и соль. Высыпаем соус и измельченный чеснок. Перемешиваем и ставим на огонь. Когда закипит, добавляем стручковую фасоль. С момента повторного закипания варим смесь еще 30 мин, периодически помешивая. Готовую фасоль раскладываем по чистым баночкам. Накрываем крышками и ставим стерилизовать – 30 мин с момента закипания. Закрываем крышками. Укутываем тканью до полного охлаждения.

Выходит очень вкусно и сытно. Зимой будет идеально открыть баночку такой фасоли и посмаковать с сочными котлетками или запеченным картофелем.