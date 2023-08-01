Спробуйте — і будете закривати щороку: фантастично смачна шпарагівка в соусі

Ви не знали, що такий простий продукт можна приготувати так смачно

Заготовки на зиму можна створювати не лише з кабачків чи огірків. Якщо ви вже закривали огірки за рецептом, з яким вони максимально схожі на бочкові, огірків, спробуйте також заготувати стручкову квасолю.

Ви могли і не знати, але, як її ще називають, шпарагівку, можна приготувати дуже смачно. Головне — знати деякі деталі, про які розповіли на "Апострофі".

Інгредієнти:

2 кг шпарагівки

1 банка соусу сацебелі

1 ст. ложка чорного меленого перцю

1 склянка (200 мл) цукру

1 ст. ложка солі

0.5 склянки води

1 склянка олії

0.5 склянки оцту

8-10 зубчиків часнику

Спосіб приготування:

Квасолю промиваємо, просушуємо, нарізаємо середніми шматочками. Обираємо глибоку каструлю, змішуємо в ній воду, оцет та соняшникову олію. Додаємо цукор, чорний мелений перець та кам’яну сіль. Висипаємо соус та подрібнений часник. Перемішуємо та ставимо на вогонь. Коли закипить, додаємо стручкову квасолю. З моменту повторного закипання варимо суміш ще 30 хв, періодично помішуючи. Готову квасолю розкладаємо по чистих баночках. Накриваємо кришками та ставимо стерилізуватись – 30 хв з моменту закипання. Закриваємо кришками. Закутуємо тканиною до повного охолодження.

Виходить дуже смачно і ситно. Взимку буде ідеально відкрити баночку такої квасолі і посмакувати з соковитими котлетками або запеченою картоплею.