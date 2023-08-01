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Спробуйте — і будете закривати щороку: фантастично смачна шпарагівка в соусі

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Заготівля виходить дуже ситна Новина оновлена 01 серпня 2023, 13:10
Заготівля виходить дуже ситна. Фото Їсти

Ви не знали, що такий простий продукт можна приготувати так смачно

Заготовки на зиму можна створювати не лише з кабачків чи огірків. Якщо ви вже закривали огірки за рецептом, з яким вони максимально схожі на бочкові, огірків, спробуйте також заготувати стручкову квасолю.

Ви могли і не знати, але, як її ще називають, шпарагівку, можна приготувати дуже смачно. Головне — знати деякі деталі, про які розповіли на "Апострофі".

Інгредієнти:

  • 2 кг шпарагівки
  • 1 банка соусу сацебелі
  • 1 ст. ложка чорного меленого перцю
  • 1 склянка (200 мл) цукру
  • 1 ст. ложка солі
  • 0.5 склянки води
  • 1 склянка олії
  • 0.5 склянки оцту
  • 8-10 зубчиків часнику

Спосіб приготування:

  1. Квасолю промиваємо, просушуємо, нарізаємо середніми шматочками. Обираємо глибоку каструлю, змішуємо в ній воду, оцет та соняшникову олію.
  2. Додаємо цукор, чорний мелений перець та кам’яну сіль. Висипаємо соус та подрібнений часник.
  3. Перемішуємо та ставимо на вогонь. Коли закипить, додаємо стручкову квасолю. З моменту повторного закипання варимо суміш ще 30 хв, періодично помішуючи.
  4. Готову квасолю розкладаємо по чистих баночках. Накриваємо кришками та ставимо стерилізуватись – 30 хв з моменту закипання.
  5. Закриваємо кришками. Закутуємо тканиною до повного охолодження.

Виходить дуже смачно і ситно. Взимку буде ідеально відкрити баночку такої квасолі і посмакувати з соковитими котлетками або запеченою картоплею.

Теги:
#Рецепт #Консервація #Стручкова квасоля #Заготівля