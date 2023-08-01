Спробуйте — і будете закривати щороку: фантастично смачна шпарагівка в соусі
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Ви не знали, що такий простий продукт можна приготувати так смачно
Заготовки на зиму можна створювати не лише з кабачків чи огірків. Якщо ви вже закривали огірки за рецептом, з яким вони максимально схожі на бочкові, огірків, спробуйте також заготувати стручкову квасолю.
Ви могли і не знати, але, як її ще називають, шпарагівку, можна приготувати дуже смачно. Головне — знати деякі деталі, про які розповіли на "Апострофі".
Інгредієнти:
- 2 кг шпарагівки
- 1 банка соусу сацебелі
- 1 ст. ложка чорного меленого перцю
- 1 склянка (200 мл) цукру
- 1 ст. ложка солі
- 0.5 склянки води
- 1 склянка олії
- 0.5 склянки оцту
- 8-10 зубчиків часнику
Спосіб приготування:
- Квасолю промиваємо, просушуємо, нарізаємо середніми шматочками. Обираємо глибоку каструлю, змішуємо в ній воду, оцет та соняшникову олію.
- Додаємо цукор, чорний мелений перець та кам’яну сіль. Висипаємо соус та подрібнений часник.
- Перемішуємо та ставимо на вогонь. Коли закипить, додаємо стручкову квасолю. З моменту повторного закипання варимо суміш ще 30 хв, періодично помішуючи.
- Готову квасолю розкладаємо по чистих баночках. Накриваємо кришками та ставимо стерилізуватись – 30 хв з моменту закипання.
- Закриваємо кришками. Закутуємо тканиною до повного охолодження.
Виходить дуже смачно і ситно. Взимку буде ідеально відкрити баночку такої квасолі і посмакувати з соковитими котлетками або запеченою картоплею.