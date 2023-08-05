Тот самый вкус детства: бюджетный рецепт булочек с яблоками для семейного чаепития
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Булочки идеально подойдут и на завтрак, и в качестве перекуса
Дрожжевые булочки – приятное воспоминание с детства многих. Их подавали в столовой и готовили дома.
Хотите попробовать сделать такие же? Тогда рецепт от "Це Смак" – к вашим услугам. Такие булочки на дрожжах получаются очень мягкими и просто тают во рту. Попробуем?
Как приготовить яблочные булочки на дрожжах
Ингредиенты на 10 порций:
- молоко – 1 стакан;
- пшеничная мука – 3,5 стакана;
- дрожжи – 4 г;
- сахар – 6 ст. л.;
- сливочное масло – 40 г;
- яйцо – 1 шт.;
- яблоко – 800 г;
- лимон – 0,5 шт.;
- изюм, корица, соль, ваниль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- В глубокой емкости смешайте молоко, дрожжи и 3 ст. л. сахара. Отложите смесь минут на десять.
- Взбейте яйцо с ванилином, постепенно просейте в массу муку. Добавьте соль и мягкое сливочное масло, замесите тесто руками.
- В тесто добавьте дрожжи, вымесите тесто – оно должно быть мягким и не прилипать к рукам. Скатите тесто в шар, переложите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте подниматься на 1-2 часа. Оно увеличится в объеме минимум в 2 раза.
- Для начинки очистите яблоки, нарежьте кубиками. Потушите яблоки на среднем огне в сковороде, посыпав сахаром с лимонным соком и изюмом по желанию. Когда из яблок выпарится жидкость, добавьте корицу и оставьте остывать под крышкой.
- Разомните тесто. Разделите его на маленькие кусочки. Сформируйте из них шарики, замотайте их в пленку и оставьте еще на 15 минут.
- Через указанный срок сделайте из шариков лепешки, в центр положите начинку, соедините концы и сделайте пирожки.
- Противень застелите пергаментом и выложите пирожки, накройте их полотенцем и оставьте минут на 15.
- Смажьте булочки взбитым яйцом, посыпьте сахаром и готовьте в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.
Подавайте на стол теплыми с любимым напитком. Приятного аппетита.