Тот самый вкус детства: бюджетный рецепт булочек с яблоками для семейного чаепития

Булочки идеально подойдут и на завтрак, и в качестве перекуса

Дрожжевые булочки – приятное воспоминание с детства многих. Их подавали в столовой и готовили дома.

Хотите попробовать сделать такие же? Тогда рецепт от "Це Смак" – к вашим услугам. Такие булочки на дрожжах получаются очень мягкими и просто тают во рту. Попробуем?

Как приготовить яблочные булочки на дрожжах

Ингредиенты на 10 порций:

молоко – 1 стакан;

пшеничная мука – 3,5 стакана;

дрожжи – 4 г;

сахар – 6 ст. л.;

сливочное масло – 40 г;

яйцо – 1 шт.;

яблоко – 800 г;

лимон – 0,5 шт.;

изюм, корица, соль, ваниль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

В глубокой емкости смешайте молоко, дрожжи и 3 ст. л. сахара. Отложите смесь минут на десять. Взбейте яйцо с ванилином, постепенно просейте в массу муку. Добавьте соль и мягкое сливочное масло, замесите тесто руками. В тесто добавьте дрожжи, вымесите тесто – оно должно быть мягким и не прилипать к рукам. Скатите тесто в шар, переложите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте подниматься на 1-2 часа. Оно увеличится в объеме минимум в 2 раза. Для начинки очистите яблоки, нарежьте кубиками. Потушите яблоки на среднем огне в сковороде, посыпав сахаром с лимонным соком и изюмом по желанию. Когда из яблок выпарится жидкость, добавьте корицу и оставьте остывать под крышкой. Разомните тесто. Разделите его на маленькие кусочки. Сформируйте из них шарики, замотайте их в пленку и оставьте еще на 15 минут. Через указанный срок сделайте из шариков лепешки, в центр положите начинку, соедините концы и сделайте пирожки. Противень застелите пергаментом и выложите пирожки, накройте их полотенцем и оставьте минут на 15. Смажьте булочки взбитым яйцом, посыпьте сахаром и готовьте в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.

Подавайте на стол теплыми с любимым напитком. Приятного аппетита.