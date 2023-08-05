Той самий смак дитинства: бюджетний рецепт булочок з яблуками для сімейного чаювання

Булочки ідеально підійдуть і на сніданок, і як перекус

Дріжджові булочки – приємний спогад із дитинства багатьох. Їх подавали у їдальні та готували вдома.

Хочете спробувати зробити такі самі? Тоді рецепт від "Це Смак" – до ваших послуг. Такі булочки на дріжджах виходять дуже м’якими і просто тануть у роті. Спробуємо?

Як приготувати булочки на дріжджах

Інгредієнти на 10 порцій:

молоко – 1 склянка;

пшеничне борошно – 3,5 склянки;

дріжджі – 4 г;

цукор – 6 ст. л.;

вершкове масло – 40 г;

яйце – 1 шт.;

яблуко – 800 г;

лимон – 0,5 шт.;

родзинки, кориця, сіль, ваніль – на свій смак.

Спосіб приготування:

У глибокій ємності змішайте молоко, дріжджі та 3 ст. л. цукру. Відкладіть суміш хвилин десять. Збийте яйце з ваніліном, поступово просійте в масу борошно. Додайте сіль та м’яке вершкове масло, замісіть тісто руками. До тіста додайте дріжджі, вимісіть тісто – воно має бути м’яким і не прилипати до рук. Скотіть тісто в кулю, перекладіть у миску, накрийте харчовою плівкою і залиште підійматися на 1-2 години. Воно має збільшитися в обсязі щонайменше у 2 рази. Для начинки очистьте яблука, наріжте кубиками. Тушкуйте яблука на середньому вогні в сковороді, посипавши цукром із лимонним соком та родзинками за бажанням. Коли з яблук випарується рідина, додайте корицю та залиште остигати під кришкою. Розімніть тісто. Розділіть його на маленькі шматочки. Сформуйте з них кульки, замотайте їх у плівку та залиште ще на 15 хвилин. Через зазначений термін зробіть з кульок коржики, в центр покладіть начинку, з’єднайте кінці та зробіть пиріжки. Деко застелите пергаментом і викладіть пиріжки, накрийте їх рушником і залиште хвилин на 15. Змастіть булочки збитим яйцем, посипте цукром і готуйте в розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.

Подавайте на стіл теплими з улюбленим напоєм. Смачного.