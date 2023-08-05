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Той самий смак дитинства: бюджетний рецепт булочок з яблуками для сімейного чаювання

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Солодкі та пишні булочки з яблуками
Солодкі та пишні булочки з яблуками. Фото goodhouse.com.ua

Булочки ідеально підійдуть і на сніданок, і як перекус

Дріжджові булочки – приємний спогад із дитинства багатьох. Їх подавали у їдальні та готували вдома.

Хочете спробувати зробити такі самі? Тоді рецепт від "Це Смак" – до ваших послуг. Такі булочки на дріжджах виходять дуже м’якими і просто тануть у роті. Спробуємо?

Як приготувати булочки на дріжджах

Інгредієнти на 10 порцій:

  • молоко – 1 склянка;
  • пшеничне борошно – 3,5 склянки;
  • дріжджі – 4 г;
  • цукор – 6 ст. л.;
  • вершкове масло – 40 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • яблуко – 800 г;
  • лимон – 0,5 шт.;
  • родзинки, кориця, сіль, ваніль – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. У глибокій ємності змішайте молоко, дріжджі та 3 ст. л. цукру. Відкладіть суміш хвилин десять.
  2. Збийте яйце з ваніліном, поступово просійте в масу борошно. Додайте сіль та м’яке вершкове масло, замісіть тісто руками.
  3. До тіста додайте дріжджі, вимісіть тісто – воно має бути м’яким і не прилипати до рук. Скотіть тісто в кулю, перекладіть у миску, накрийте харчовою плівкою і залиште підійматися на 1-2 години. Воно має збільшитися в обсязі щонайменше у 2 рази.
  4. Для начинки очистьте яблука, наріжте кубиками. Тушкуйте яблука на середньому вогні в сковороді, посипавши цукром із лимонним соком та родзинками за бажанням. Коли з яблук випарується рідина, додайте корицю та залиште остигати під кришкою.
  5. Розімніть тісто. Розділіть його на маленькі шматочки. Сформуйте з них кульки, замотайте їх у плівку та залиште ще на 15 хвилин.
  6. Через зазначений термін зробіть з кульок коржики, в центр покладіть начинку, з’єднайте кінці та зробіть пиріжки.
  7. Деко застелите пергаментом і викладіть пиріжки, накрийте їх рушником і залиште хвилин на 15.
  8. Змастіть булочки збитим яйцем, посипте цукром і готуйте в розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.

Подавайте на стіл теплими з улюбленим напоєм. Смачного.

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