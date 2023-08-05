Той самий смак дитинства: бюджетний рецепт булочок з яблуками для сімейного чаювання
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Булочки ідеально підійдуть і на сніданок, і як перекус
Дріжджові булочки – приємний спогад із дитинства багатьох. Їх подавали у їдальні та готували вдома.
Хочете спробувати зробити такі самі? Тоді рецепт від "Це Смак" – до ваших послуг. Такі булочки на дріжджах виходять дуже м’якими і просто тануть у роті. Спробуємо?
Як приготувати булочки на дріжджах
Інгредієнти на 10 порцій:
- молоко – 1 склянка;
- пшеничне борошно – 3,5 склянки;
- дріжджі – 4 г;
- цукор – 6 ст. л.;
- вершкове масло – 40 г;
- яйце – 1 шт.;
- яблуко – 800 г;
- лимон – 0,5 шт.;
- родзинки, кориця, сіль, ваніль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- У глибокій ємності змішайте молоко, дріжджі та 3 ст. л. цукру. Відкладіть суміш хвилин десять.
- Збийте яйце з ваніліном, поступово просійте в масу борошно. Додайте сіль та м’яке вершкове масло, замісіть тісто руками.
- До тіста додайте дріжджі, вимісіть тісто – воно має бути м’яким і не прилипати до рук. Скотіть тісто в кулю, перекладіть у миску, накрийте харчовою плівкою і залиште підійматися на 1-2 години. Воно має збільшитися в обсязі щонайменше у 2 рази.
- Для начинки очистьте яблука, наріжте кубиками. Тушкуйте яблука на середньому вогні в сковороді, посипавши цукром із лимонним соком та родзинками за бажанням. Коли з яблук випарується рідина, додайте корицю та залиште остигати під кришкою.
- Розімніть тісто. Розділіть його на маленькі шматочки. Сформуйте з них кульки, замотайте їх у плівку та залиште ще на 15 хвилин.
- Через зазначений термін зробіть з кульок коржики, в центр покладіть начинку, з’єднайте кінці та зробіть пиріжки.
- Деко застелите пергаментом і викладіть пиріжки, накрийте їх рушником і залиште хвилин на 15.
- Змастіть булочки збитим яйцем, посипте цукром і готуйте в розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.
Подавайте на стіл теплими з улюбленим напоєм. Смачного.