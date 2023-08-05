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Пикантная закуска за 10 минут: простой рецепт маринованной капусты со свеклой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Обалденная маринованная капуста
Обалденная маринованная капуста. Фото unian.ua

Для этого волшебного рецепта у вас есть все под рукой!

Маринованная капуста со свеклой или же лепестки капусты – это вкусная закуска к мясным и рыбным блюдам. Ее также можно добавлять в винегрет, бургеры и бутерброды.

Есть много способов приготовления этого блюда, но рецепт Uaportal — самый простой. Во-первых, все необходимые ингредиенты вы найдете дома. Во-вторых, процесс приготовления такой маринованной капусты у вас займет не более 30 минут. Такое простое, но невероятно вкусное блюдо точно станет хитом вашего меню. Попробуйте — и убедитесь сами!

Как приготовить маринованную капусту со свеклой

Ингредиенты:

  • 1 головка белокочанной капусты;
  • свекла;
  • морковь;
  • луковица;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 ст. л. соли;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1 ст. л. уксуса 6%;
  • 1/2 ч. л. черного перца горошком;
  • 2 шт. лаврового листа.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте капусту большими кусками.
  2. Свеклу, морковь и лук нарежьте соломкой.
  3. Чеснок пропустите через пресс.
  4. В глубокой миске смешайте капусту, свеклу, морковь, лук, чеснок, соль, сахар, уксус, перец горошком и лавровый лист.
  5. Переложите все в банку, закатайте крышкой и уберите в холодильник на 3-4 дня.

Маринованная капуста со свеклой готова! Подавайте с рыбными, мясными блюдами и картофельным пюре. Приятного аппетита!

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