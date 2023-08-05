Пикантная закуска за 10 минут: простой рецепт маринованной капусты со свеклой
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Для этого волшебного рецепта у вас есть все под рукой!
Маринованная капуста со свеклой или же лепестки капусты – это вкусная закуска к мясным и рыбным блюдам. Ее также можно добавлять в винегрет, бургеры и бутерброды.
Есть много способов приготовления этого блюда, но рецепт Uaportal — самый простой. Во-первых, все необходимые ингредиенты вы найдете дома. Во-вторых, процесс приготовления такой маринованной капусты у вас займет не более 30 минут. Такое простое, но невероятно вкусное блюдо точно станет хитом вашего меню. Попробуйте — и убедитесь сами!
Как приготовить маринованную капусту со свеклой
Ингредиенты:
- 1 головка белокочанной капусты;
- свекла;
- морковь;
- луковица;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 ст. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. уксуса 6%;
- 1/2 ч. л. черного перца горошком;
- 2 шт. лаврового листа.
Способ приготовления:
- Нарежьте капусту большими кусками.
- Свеклу, морковь и лук нарежьте соломкой.
- Чеснок пропустите через пресс.
- В глубокой миске смешайте капусту, свеклу, морковь, лук, чеснок, соль, сахар, уксус, перец горошком и лавровый лист.
- Переложите все в банку, закатайте крышкой и уберите в холодильник на 3-4 дня.
Маринованная капуста со свеклой готова! Подавайте с рыбными, мясными блюдами и картофельным пюре. Приятного аппетита!