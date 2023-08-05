Пикантная закуска за 10 минут: простой рецепт маринованной капусты со свеклой

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Маринованная капуста со свеклой или же лепестки капусты – это вкусная закуска к мясным и рыбным блюдам. Ее также можно добавлять в винегрет, бургеры и бутерброды.

Есть много способов приготовления этого блюда, но рецепт Uaportal — самый простой. Во-первых, все необходимые ингредиенты вы найдете дома. Во-вторых, процесс приготовления такой маринованной капусты у вас займет не более 30 минут. Такое простое, но невероятно вкусное блюдо точно станет хитом вашего меню. Попробуйте — и убедитесь сами!

Как приготовить маринованную капусту со свеклой

Ингредиенты:

1 головка белокочанной капусты;

свекла;

морковь;

луковица;

3 зубчика чеснока;

1 ст. л. соли;

1 ст. л. сахара;

1 ст. л. уксуса 6%;

1/2 ч. л. черного перца горошком;

2 шт. лаврового листа.

Способ приготовления:

Нарежьте капусту большими кусками. Свеклу, морковь и лук нарежьте соломкой. Чеснок пропустите через пресс. В глубокой миске смешайте капусту, свеклу, морковь, лук, чеснок, соль, сахар, уксус, перец горошком и лавровый лист. Переложите все в банку, закатайте крышкой и уберите в холодильник на 3-4 дня.

Маринованная капуста со свеклой готова! Подавайте с рыбными, мясными блюдами и картофельным пюре. Приятного аппетита!