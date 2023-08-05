Пікантна закуска за 10 хвилин: простий рецепт маринованої капусти з буряком

Для цього неперевершеного рецепта у вас є все під рукою!

Маринована капуста з буряком або ж пелюстки капусти – це смачна закуска до м’ясних та рибних страв. Її також можна додавати у вінегрет, бургери та бутерброди.

Є багато способів приготування цієї страви, але рецепт Uaportal – найпростіший. По-перше, всі необхідні інгредієнти ви знайдете вдома. По-друге, процес приготування такої маринованої капусти у вас займе не більше 30 хвилин. Така проста, але неймовірно смачна страва точно стане хітом вашого меню. Спробуйте і переконайтеся самі!

Як приготувати капусту з буряком

Інгредієнти:

1 головка білокачанної капусти;

буряк;

морква;

цибулина;

3 зубчики часнику;

1 ст. л. солі;

1 ст. л. цукру;

1 ст. л. оцту 6%;

1/2 ч. л. чорного перцю горошком;

2 шт. лаврового листа.

Спосіб приготування:

Наріжте капусту великими шматками. Буряк, моркву та цибулю наріжте соломкою. Часник пропустіть через прес. У глибокій мисці змішайте капусту, буряк, моркву, цибулю, часник, сіль, цукор, оцет, перець горошком та лавровий лист. Перекладіть все в банку, закотіть кришкою і заберіть в холодильник на 3-4 дні.

Маринована капуста з буряком готова! Подавайте з рибними, м’ясними стравами та картопляним пюре. Смачного!