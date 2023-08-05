Рус

Пікантна закуска за 10 хвилин: простий рецепт маринованої капусти з буряком

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чудова маринована капуста
Чудова маринована капуста. Фото unian.ua

Для цього неперевершеного рецепта у вас є все під рукою!

Маринована капуста з буряком або ж пелюстки капусти – це смачна закуска до м’ясних та рибних страв. Її також можна додавати у вінегрет, бургери та бутерброди.

Є багато способів приготування цієї страви, але рецепт Uaportal – найпростіший. По-перше, всі необхідні інгредієнти ви знайдете вдома. По-друге, процес приготування такої маринованої капусти у вас займе не більше 30 хвилин. Така проста, але неймовірно смачна страва точно стане хітом вашого меню. Спробуйте і переконайтеся самі!

Як приготувати капусту з буряком

Інгредієнти:

  • 1 головка білокачанної капусти;
  • буряк;
  • морква;
  • цибулина;
  • 3 зубчики часнику;
  • 1 ст. л. солі;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 1 ст. л. оцту 6%;
  • 1/2 ч. л. чорного перцю горошком;
  • 2 шт. лаврового листа.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте капусту великими шматками.
  2. Буряк, моркву та цибулю наріжте соломкою.
  3. Часник пропустіть через прес.
  4. У глибокій мисці змішайте капусту, буряк, моркву, цибулю, часник, сіль, цукор, оцет, перець горошком та лавровий лист.
  5. Перекладіть все в банку, закотіть кришкою і заберіть в холодильник на 3-4 дні.

Маринована капуста з буряком готова! Подавайте з рибними, м’ясними стравами та картопляним пюре. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Капуста #Готуємо вдома