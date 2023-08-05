Пікантна закуска за 10 хвилин: простий рецепт маринованої капусти з буряком
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Для цього неперевершеного рецепта у вас є все під рукою!
Маринована капуста з буряком або ж пелюстки капусти – це смачна закуска до м’ясних та рибних страв. Її також можна додавати у вінегрет, бургери та бутерброди.
Є багато способів приготування цієї страви, але рецепт Uaportal – найпростіший. По-перше, всі необхідні інгредієнти ви знайдете вдома. По-друге, процес приготування такої маринованої капусти у вас займе не більше 30 хвилин. Така проста, але неймовірно смачна страва точно стане хітом вашого меню. Спробуйте і переконайтеся самі!
Як приготувати капусту з буряком
Інгредієнти:
- 1 головка білокачанної капусти;
- буряк;
- морква;
- цибулина;
- 3 зубчики часнику;
- 1 ст. л. солі;
- 1 ст. л. цукру;
- 1 ст. л. оцту 6%;
- 1/2 ч. л. чорного перцю горошком;
- 2 шт. лаврового листа.
Спосіб приготування:
- Наріжте капусту великими шматками.
- Буряк, моркву та цибулю наріжте соломкою.
- Часник пропустіть через прес.
- У глибокій мисці змішайте капусту, буряк, моркву, цибулю, часник, сіль, цукор, оцет, перець горошком та лавровий лист.
- Перекладіть все в банку, закотіть кришкою і заберіть в холодильник на 3-4 дні.
Маринована капуста з буряком готова! Подавайте з рибними, м’ясними стравами та картопляним пюре. Смачного!