Фарш, кефир и ни грамма муки: самые вкусные котлеты готовятся именно так
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Попробуйте раз — и будете готовить каждый день
Трудно представить человека, не любящего ароматные, вкусные и сытные котлеты. Именно это блюдо у нас ассоциируется с домашним уютом и семейным обедом.
Безусловно, каждый кулинар готовит котлеты по-разному, но классический набор ингредиентов у всех одинаковый: фарш, лук, яйца и мука. А возможно ли не использовать при приготовлении этого блюда муку, но чтобы котлеты оставались такими же вкусными? "Бабсині рецепти" так и готовят, и результат получается удивительным!
Как вкусно приготовить котлеты
Ингредиенты:
- фарш – 500 г;
- кефир – 250 мл;
- картофель – 1 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль – 1 ч.л.;
- манная крупа – 8 ст.л.
Способ приготовления:
- Соединяем фарш с кефиром.
- Картофель очищаем и натираем на мелкой терке в отдельную миску.
- На мелкой терке измельчаем лук и чеснок, добавляем в картофель.
- Соединяем овощную массу с фаршем. Добавляем яйца, соль и тщательно перемешиваем.
- В полученную массу добавляем манную крупу, смешиваем и оставляем на 20 минут до набухания.
- В сковороде разогреваем растительное масло. Ложкой выкладываем небольшие котлеты и обжариваем по 5 минут с каждой стороны под крышкой.
Подаем котлеты с вкуснейшим картофельным пюре. Приятного аппетита!