Фарш, кефир и ни грамма муки: самые вкусные котлеты готовятся именно так

Попробуйте раз — и будете готовить каждый день

Трудно представить человека, не любящего ароматные, вкусные и сытные котлеты. Именно это блюдо у нас ассоциируется с домашним уютом и семейным обедом.

Безусловно, каждый кулинар готовит котлеты по-разному, но классический набор ингредиентов у всех одинаковый: фарш, лук, яйца и мука. А возможно ли не использовать при приготовлении этого блюда муку, но чтобы котлеты оставались такими же вкусными? "Бабсині рецепти" так и готовят, и результат получается удивительным!

Как вкусно приготовить котлеты

Ингредиенты:

фарш – 500 г;

кефир – 250 мл;

картофель – 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

соль – 1 ч.л.;

манная крупа – 8 ст.л.

Способ приготовления:

Соединяем фарш с кефиром. Картофель очищаем и натираем на мелкой терке в отдельную миску. На мелкой терке измельчаем лук и чеснок, добавляем в картофель. Соединяем овощную массу с фаршем. Добавляем яйца, соль и тщательно перемешиваем. В полученную массу добавляем манную крупу, смешиваем и оставляем на 20 минут до набухания. В сковороде разогреваем растительное масло. Ложкой выкладываем небольшие котлеты и обжариваем по 5 минут с каждой стороны под крышкой.

Подаем котлеты с вкуснейшим картофельным пюре. Приятного аппетита!