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Фарш, кефир и ни грамма муки: самые вкусные котлеты готовятся именно так

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Бесподобные котлеты без муки
Бесподобные котлеты без муки. Фото babusyni-retsepty

Попробуйте раз — и будете готовить каждый день

Трудно представить человека, не любящего ароматные, вкусные и сытные котлеты. Именно это блюдо у нас ассоциируется с домашним уютом и семейным обедом.

Безусловно, каждый кулинар готовит котлеты по-разному, но классический набор ингредиентов у всех одинаковый: фарш, лук, яйца и мука. А возможно ли не использовать при приготовлении этого блюда муку, но чтобы котлеты оставались такими же вкусными? "Бабсині рецепти" так и готовят, и результат получается удивительным!

Как вкусно приготовить котлеты

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г;
  • кефир – 250 мл;
  • картофель – 1 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • соль – 1 ч.л.;
  • манная крупа – 8 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Соединяем фарш с кефиром.
  2. Картофель очищаем и натираем на мелкой терке в отдельную миску.
  3. На мелкой терке измельчаем лук и чеснок, добавляем в картофель.
  4. Соединяем овощную массу с фаршем. Добавляем яйца, соль и тщательно перемешиваем.
  5. В полученную массу добавляем манную крупу, смешиваем и оставляем на 20 минут до набухания.
  6. В сковороде разогреваем растительное масло. Ложкой выкладываем небольшие котлеты и обжариваем по 5 минут с каждой стороны под крышкой.

Подаем котлеты с вкуснейшим картофельным пюре. Приятного аппетита!

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