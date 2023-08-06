Вы не сможете перестать есть, пока не закончится: фантастический рецепт овощного рагу

Самый вкусный рецепт постного блюда

Хотите есть больше овощей? Ну тогда идем готовить вкуснейшее рагу!

Очень полезно, быстро, вкусно и очень легко – три слова, точно описывающие это блюдо "Бабусиних рецептів". Порадуйте себя и своих близких невероятным блюдом, приготовить которое сможет даже неопытный кулинар.

Как приготовить овощное рагу

Ингредиенты:

подсолнечное масло – 3-4 ст.л.;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

баклажан — 1 шт.;

кабачок – 1 шт.;

соль – по своему вкусу;

болгарский перец – 1-2 шт.;

помидоры – 4-5 шт.;

универсальная приправа – 0,5 ч. л.;

смесь перцев – 1/3 ч.л.;

базилик – 0,5 ч.л.;

чеснок – 2-3 зубчика;

укроп, петрушка – 30 г.

Способ приготовления:

На сковороде с растительным маслом обжариваем нарезанный лук, добавляем натертую морковь. Жарим 2-3 минуты, помешивая. К овощам добавляем порезанные кабачки и баклажаны, перемешиваем и солим, тушим на среднем огне 5-7 минут. В овощную массу добавляем болгарский перец и помидор. Перемешиваем и тушим еще 4-5 минут. В рагу добавляем чеснок, петрушку, специи и тушим еще 1-2 минуты.

Овощное рагу готово! Подаем его с мясом по еврейскому рецепту и домашним хлебом. Приятного аппетита!