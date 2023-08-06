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Вы не сможете перестать есть, пока не закончится: фантастический рецепт овощного рагу

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Овощное рагу - отличный вариант легкого приема пищи
Овощное рагу - отличный вариант легкого приема пищи. Фото recepty.24tv.ua

Самый вкусный рецепт постного блюда

Хотите есть больше овощей? Ну тогда идем готовить вкуснейшее рагу!

Очень полезно, быстро, вкусно и очень легко – три слова, точно описывающие это блюдо "Бабусиних рецептів". Порадуйте себя и своих близких невероятным блюдом, приготовить которое сможет даже неопытный кулинар.

Как приготовить овощное рагу

Ингредиенты:

  • подсолнечное масло – 3-4 ст.л.;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • баклажан — 1 шт.;
  • кабачок – 1 шт.;
  • соль – по своему вкусу;
  • болгарский перец – 1-2 шт.;
  • помидоры – 4-5 шт.;
  • универсальная приправа – 0,5 ч. л.;
  • смесь перцев – 1/3 ч.л.;
  • базилик – 0,5 ч.л.;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • укроп, петрушка – 30 г.

Способ приготовления:

  1. На сковороде с растительным маслом обжариваем нарезанный лук, добавляем натертую морковь. Жарим 2-3 минуты, помешивая.
  2. К овощам добавляем порезанные кабачки и баклажаны, перемешиваем и солим, тушим на среднем огне 5-7 минут.
  3. В овощную массу добавляем болгарский перец и помидор. Перемешиваем и тушим еще 4-5 минут.
  4. В рагу добавляем чеснок, петрушку, специи и тушим еще 1-2 минуты.

Овощное рагу готово! Подаем его с мясом по еврейскому рецепту и домашним хлебом. Приятного аппетита!

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