Вы не сможете перестать есть, пока не закончится: фантастический рецепт овощного рагу
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Самый вкусный рецепт постного блюда
Хотите есть больше овощей? Ну тогда идем готовить вкуснейшее рагу!
Очень полезно, быстро, вкусно и очень легко – три слова, точно описывающие это блюдо "Бабусиних рецептів". Порадуйте себя и своих близких невероятным блюдом, приготовить которое сможет даже неопытный кулинар.
Как приготовить овощное рагу
Ингредиенты:
- подсолнечное масло – 3-4 ст.л.;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- баклажан — 1 шт.;
- кабачок – 1 шт.;
- соль – по своему вкусу;
- болгарский перец – 1-2 шт.;
- помидоры – 4-5 шт.;
- универсальная приправа – 0,5 ч. л.;
- смесь перцев – 1/3 ч.л.;
- базилик – 0,5 ч.л.;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- укроп, петрушка – 30 г.
Способ приготовления:
- На сковороде с растительным маслом обжариваем нарезанный лук, добавляем натертую морковь. Жарим 2-3 минуты, помешивая.
- К овощам добавляем порезанные кабачки и баклажаны, перемешиваем и солим, тушим на среднем огне 5-7 минут.
- В овощную массу добавляем болгарский перец и помидор. Перемешиваем и тушим еще 4-5 минут.
- В рагу добавляем чеснок, петрушку, специи и тушим еще 1-2 минуты.
Овощное рагу готово! Подаем его с мясом по еврейскому рецепту и домашним хлебом. Приятного аппетита!