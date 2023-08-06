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Ви не зможете перестати їсти, поки не закінчиться: фантастичний рецепт овочевого рагу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Овочеве рагу — чудовий варіант легкого прийому їжі
Овочеве рагу — чудовий варіант легкого прийому їжі. Фото recepty.24tv.ua

Найсмачніший рецепт пісної страви

Хочете їсти більше овочів? Ну тоді йдемо готувати найсмачніше рагу!

Дуже корисно, швидко, смачно і дуже легко – три слова, що точно описують цю страву "Бабусиних рецептів". Порадуйте себе та своїх близьких неймовірною стравою, приготувати яку зможе навіть недосвідчений кулінар.

Як приготувати овочеве рагу.

Інгредієнти:

  • соняшникова олія – 3-4 ст.л.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • баклажан — 1 шт.;
  • кабачок — 1 шт.;
  • сіль – на свій смак;
  • болгарський перець — 1-2 шт.;
  • помідори — 4-5 шт.;
  • універсальна приправа — 0,5 ч. л.;
  • суміш перців — 1/3 ч. л.;
  • базилік — 0,5 ч. л.;
  • часник – 2-3 зубчики;
  • кріп, петрушка – 30 г.

Спосіб приготування:

  1. На сковороді з олією обсмажуємо нарізану цибулю, додаємо натерту моркву. Смажимо 2-3 хвилини, помішуючи.
  2. До овочів додаємо порізані кабачки та баклажани, перемішуємо і солимо, тушкуємо на середньому вогні 5-7 хвилин.
  3. У овочеву масу додаємо болгарський перець та помідор. Перемішуємо і тушкуємо ще 4-5 хвилин.
  4. У рагу додаємо часник, петрушку, спеції та тушкуємо ще 1-2 хвилини.

Овочеве рагу готове! Подаємо його з м’ясом за єврейським рецептом та домашнім хлібом. Смачного!

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