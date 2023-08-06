Ви не зможете перестати їсти, поки не закінчиться: фантастичний рецепт овочевого рагу

Найсмачніший рецепт пісної страви

Хочете їсти більше овочів? Ну тоді йдемо готувати найсмачніше рагу!

Дуже корисно, швидко, смачно і дуже легко – три слова, що точно описують цю страву "Бабусиних рецептів". Порадуйте себе та своїх близьких неймовірною стравою, приготувати яку зможе навіть недосвідчений кулінар.

Як приготувати овочеве рагу.

Інгредієнти:

соняшникова олія – 3-4 ст.л.;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

баклажан — 1 шт.;

кабачок — 1 шт.;

сіль – на свій смак;

болгарський перець — 1-2 шт.;

помідори — 4-5 шт.;

універсальна приправа — 0,5 ч. л.;

суміш перців — 1/3 ч. л.;

базилік — 0,5 ч. л.;

часник – 2-3 зубчики;

кріп, петрушка – 30 г.

Спосіб приготування:

На сковороді з олією обсмажуємо нарізану цибулю, додаємо натерту моркву. Смажимо 2-3 хвилини, помішуючи. До овочів додаємо порізані кабачки та баклажани, перемішуємо і солимо, тушкуємо на середньому вогні 5-7 хвилин. У овочеву масу додаємо болгарський перець та помідор. Перемішуємо і тушкуємо ще 4-5 хвилин. У рагу додаємо часник, петрушку, спеції та тушкуємо ще 1-2 хвилини.

Овочеве рагу готове! Подаємо його з м’ясом за єврейським рецептом та домашнім хлібом. Смачного!