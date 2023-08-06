Ви не зможете перестати їсти, поки не закінчиться: фантастичний рецепт овочевого рагу
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Найсмачніший рецепт пісної страви
Хочете їсти більше овочів? Ну тоді йдемо готувати найсмачніше рагу!
Дуже корисно, швидко, смачно і дуже легко – три слова, що точно описують цю страву "Бабусиних рецептів". Порадуйте себе та своїх близьких неймовірною стравою, приготувати яку зможе навіть недосвідчений кулінар.
Як приготувати овочеве рагу.
Інгредієнти:
- соняшникова олія – 3-4 ст.л.;
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- баклажан — 1 шт.;
- кабачок — 1 шт.;
- сіль – на свій смак;
- болгарський перець — 1-2 шт.;
- помідори — 4-5 шт.;
- універсальна приправа — 0,5 ч. л.;
- суміш перців — 1/3 ч. л.;
- базилік — 0,5 ч. л.;
- часник – 2-3 зубчики;
- кріп, петрушка – 30 г.
Спосіб приготування:
- На сковороді з олією обсмажуємо нарізану цибулю, додаємо натерту моркву. Смажимо 2-3 хвилини, помішуючи.
- До овочів додаємо порізані кабачки та баклажани, перемішуємо і солимо, тушкуємо на середньому вогні 5-7 хвилин.
- У овочеву масу додаємо болгарський перець та помідор. Перемішуємо і тушкуємо ще 4-5 хвилин.
- У рагу додаємо часник, петрушку, спеції та тушкуємо ще 1-2 хвилини.
Овочеве рагу готове! Подаємо його з м’ясом за єврейським рецептом та домашнім хлібом. Смачного!