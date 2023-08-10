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Каждую банку будете открывать с восторгом: вяленый перец по этому рецепту не достоит до первых морозов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Потрясающий вяленый перец на зиму
Потрясающий вяленый перец на зиму. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Такую закуску уплетут за секунду

Перец – это возможность бесконечно фантазировать. Из него можно приготовить колоссальное количество разнообразных блюд – от фаршированного перца до маринованных закусок на зиму.

Но сегодня мы приготовим совершенно необычное блюдо по рецепту "Школи життя" – вяленый перец на зиму. Для его приготовления вам не нужно будет суетиться по кухне, а в результате у вас получится шикарная закуска!

Как приготовить вяленый перец на зиму

Ингредиенты:

  • сладкий перец (мясистый и толстокожий) – 3 кг;
  • чеснок – 10-12 зубчиков;
  • острый перец – 2 небольшие стручки;
  • подсолнечное масло – 1 л.

В каждую баночку:

  • гвоздика – 2 шт.;
  • душистый перец – 5 шт.;
  • соль – 0,5 ч.л.;
  • сахар – 1 ч.л.;
  • свежемолотый кориандр – 0,5 ч.л.;
  • молодой кардамон – 0,5 ч.л.;
  • карри – 0,5 ч.л.;
  • зира – 1/4 ч.л.;
  • черный перец – 1/3 ч.л.;
  • бальзамический уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Перец моем, чистим и нарезаем на большие кусочки. Плотно укладываем перец на решетку сушилки или в духовку и вялим 7-9 часов при температуре 70 градусов. Готовый перец должен получиться мягкий, эластичный.
  2. В сухие чистые банки кладем гвоздику, душистый перец, чеснок в пластинах, чуть-чуть колец острого перца и максимально плотно укладываем слой вяленых перцев. Повторяем слои чеснока и перца до самого верха.
  3. Всыпаем в банку соль, сахар, молотый кориандр, молотый кардамон, щепотку карри, зиру, черный молотый перец и вливаем бальзамический уксус.
  4. Разогреваем подсолнечное масло без запаха до состояния первых пузырей и сразу заливаем его в банки до самого верха. Банки закручиваем крышками, встряхиваем и оставляем охлаждаться. Через неделю перец впитает в себя часть растительного масла. Доливаем холодное масло и убираем его на хранение.

Приготовьте гренки из белого хлеба по рецепту Телеграфа, положите на них мягкий сыр и вяленый перец и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

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