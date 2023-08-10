Каждую банку будете открывать с восторгом: вяленый перец по этому рецепту не достоит до первых морозов
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Такую закуску уплетут за секунду
Перец – это возможность бесконечно фантазировать. Из него можно приготовить колоссальное количество разнообразных блюд – от фаршированного перца до маринованных закусок на зиму.
Но сегодня мы приготовим совершенно необычное блюдо по рецепту "Школи життя" – вяленый перец на зиму. Для его приготовления вам не нужно будет суетиться по кухне, а в результате у вас получится шикарная закуска!
Как приготовить вяленый перец на зиму
Ингредиенты:
- сладкий перец (мясистый и толстокожий) – 3 кг;
- чеснок – 10-12 зубчиков;
- острый перец – 2 небольшие стручки;
- подсолнечное масло – 1 л.
В каждую баночку:
- гвоздика – 2 шт.;
- душистый перец – 5 шт.;
- соль – 0,5 ч.л.;
- сахар – 1 ч.л.;
- свежемолотый кориандр – 0,5 ч.л.;
- молодой кардамон – 0,5 ч.л.;
- карри – 0,5 ч.л.;
- зира – 1/4 ч.л.;
- черный перец – 1/3 ч.л.;
- бальзамический уксус – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Перец моем, чистим и нарезаем на большие кусочки. Плотно укладываем перец на решетку сушилки или в духовку и вялим 7-9 часов при температуре 70 градусов. Готовый перец должен получиться мягкий, эластичный.
- В сухие чистые банки кладем гвоздику, душистый перец, чеснок в пластинах, чуть-чуть колец острого перца и максимально плотно укладываем слой вяленых перцев. Повторяем слои чеснока и перца до самого верха.
- Всыпаем в банку соль, сахар, молотый кориандр, молотый кардамон, щепотку карри, зиру, черный молотый перец и вливаем бальзамический уксус.
- Разогреваем подсолнечное масло без запаха до состояния первых пузырей и сразу заливаем его в банки до самого верха. Банки закручиваем крышками, встряхиваем и оставляем охлаждаться. Через неделю перец впитает в себя часть растительного масла. Доливаем холодное масло и убираем его на хранение.
Приготовьте гренки из белого хлеба по рецепту Телеграфа, положите на них мягкий сыр и вяленый перец и наслаждайтесь! Приятного аппетита!