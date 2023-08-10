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Кожну банку будете відкривати із захопленням: в’ялений перець за цим рецептом не достоїть до перших морозів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Приголомшливий в’ялений перець на зиму
Приголомшливий в’ялений перець на зиму. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Таку закуску уплетуть за секунду

Перець – це можливість нескінченно фантазувати. З нього можна приготувати величезну кількість різноманітних страв – від фаршированого перцю до маринованих закусок на зиму.

Але сьогодні ми приготуємо незвичайну страву за рецептом "Школи життя" – в’ялений перець на зиму. Для його приготування вам не потрібно буде метушитися кухні, а в результаті у вас вийде шикарна закуска!

Як приготувати в’ялений перець на зиму

Інгредієнти:

  • солодкий перець (м’ясистий та товстошкірий) – 3 кг;
  • часник – 10-12 зубчиків;
  • гострий перець – 2 невеликі стручки;
  • соняшникова олія – 1 л.

У кожну баночку:

  • гвоздика – 2 шт.;
  • запашний перець – 5 шт.;
  • сіль — 0,5 ч.л.;
  • цукор — 1 ч.л.;
  • свіжомелений коріандр – 0,5 ч.л.;
  • молодий кардамон – 0,5 ч. л.;
  • карі — 0,5 ч.л.;
  • зіра — 1/4 ч.л.;
  • чорний перець – 1/3 ч. л.;
  • бальзамічний оцет – 1 ст.

Спосіб приготування:

  1. Перець миємо, чистимо і нарізаємо на великі шматочки. Щільно укладаємо перець на решітку сушарки або в духовку і млявим 7-9 годин при температурі 70 градусів. Готовий перець має вийти м’який, еластичний.
  2. У сухі чисті банки кладемо гвоздику, запашний перець, часник у пластинах, трохи кілець гострого перцю і максимально щільно укладаємо шар в’ялених перців. Повторюємо шари часнику та перцю до самого верху.
  3. Всипаємо в банку сіль, цукор, мелений коріандр, мелений кардамон, щіпку карі, зіру, чорний мелений перець і вливаємо оцет бальзамічний.
  4. Розігріваємо соняшникову олію без запаху до стану перших бульбашок і одразу заливаємо її в банки до самого верху. Банки закручуємо кришками, струшуємо та залишаємо охолоджуватися. Через тиждень перець вбере в себе частину рослинної олії. Доливаємо холодну олію та прибираємо її на зберігання.

Приготуйте грінки з білого хліба за рецептом, покладіть на них м’який сир і в’ялений перець і насолоджуйтесь! Смачного!

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#Рецепт #Перець #Заготівля #Готуємо вдома