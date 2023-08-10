Так любят есть шашлык грузины: рецепт ароматного соуса к мясу
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Без него не обойдется ни один пикник
Лето – это пора отдыха на природе и ароматного шашлыка. Следует этим воспользоваться сезоном и взять на заметку рецепт вкуснейшего соуса.
"Це Смак" делится секретом такого соуса, который так любят в Грузии. В этом рецепте вы почувствуете нотку грузинской зелени, остроты и насыщенности. Воспроизвести такую вкуснятину легко с помощью простых продуктов.
Как приготовить ароматный соус к шашлыку
Ингредиенты на 10 порций:
- помидор – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- укроп – 0,5 пуч.;
- петрушка – 0,5 пуч.;
- базилик – 0,5 пуч.;
- кинза – 0,5 пуч.;
- чеснок – 5 зуб.;
- красный перец – 1 шт.;
- подсолнечное масло – 100 мл;
- соль, сахар, уксус, черный перец (молотый) – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Помидоры помойте, обдайте кипятком, снимите шкурку и порежьте большими кусочками.
- Лук нарежьте мелкими кубиками. Сложите ее в банку и залейте наполовину разбавленной уксусом водой, встряхните и оставьте мариноваться.
- Помидоры выложите в сковороду с подсолнечным маслом, тушите до состояния соуса и протрите через сито. Если блюдо получилось слишком густым, разбавьте его водой.
- Перец порежьте мелкими кусочками, перемешайте с солью, сахаром и уксусом, добавьте к помидорам.
- На огне добавьте толченый или перетертый с солью чеснок и специи по своему вкусу. Накройте крышкой и дайте настояться. Затем добавьте мелко нарезанную зелень и маринованный лук.
Соус готов. Вы можете подавать его сразу в готовый шашлык, а можете отправить на некоторое время в холодильник для более насыщенного вкуса.