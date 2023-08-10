Укр

Так любят есть шашлык грузины: рецепт ароматного соуса к мясу

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такой соус очень любят в Грузии
Такой соус очень любят в Грузии. Фото cesmak.info

Без него не обойдется ни один пикник

Лето – это пора отдыха на природе и ароматного шашлыка. Следует этим воспользоваться сезоном и взять на заметку рецепт вкуснейшего соуса.

"Це Смак" делится секретом такого соуса, который так любят в Грузии. В этом рецепте вы почувствуете нотку грузинской зелени, остроты и насыщенности. Воспроизвести такую вкуснятину легко с помощью простых продуктов.

Как приготовить ароматный соус к шашлыку

Ингредиенты на 10 порций:

  • помидор – 500 г;
  • лук – 1 шт.;
  • укроп – 0,5 пуч.;
  • петрушка – 0,5 пуч.;
  • базилик – 0,5 пуч.;
  • кинза – 0,5 пуч.;
  • чеснок – 5 зуб.;
  • красный перец – 1 шт.;
  • подсолнечное масло – 100 мл;
  • соль, сахар, уксус, черный перец (молотый) – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помидоры помойте, обдайте кипятком, снимите шкурку и порежьте большими кусочками.
  2. Лук нарежьте мелкими кубиками. Сложите ее в банку и залейте наполовину разбавленной уксусом водой, встряхните и оставьте мариноваться.
  3. Помидоры выложите в сковороду с подсолнечным маслом, тушите до состояния соуса и протрите через сито. Если блюдо получилось слишком густым, разбавьте его водой.
  4. Перец порежьте мелкими кусочками, перемешайте с солью, сахаром и уксусом, добавьте к помидорам.
  5. На огне добавьте толченый или перетертый с солью чеснок и специи по своему вкусу. Накройте крышкой и дайте настояться. Затем добавьте мелко нарезанную зелень и маринованный лук.

Соус готов. Вы можете подавать его сразу в готовый шашлык, а можете отправить на некоторое время в холодильник для более насыщенного вкуса.

Теги:
#Рецепт #Соус #Шашлык #Готовим дома