Так любят есть шашлык грузины: рецепт ароматного соуса к мясу

Без него не обойдется ни один пикник

Лето – это пора отдыха на природе и ароматного шашлыка. Следует этим воспользоваться сезоном и взять на заметку рецепт вкуснейшего соуса.

"Це Смак" делится секретом такого соуса, который так любят в Грузии. В этом рецепте вы почувствуете нотку грузинской зелени, остроты и насыщенности. Воспроизвести такую вкуснятину легко с помощью простых продуктов.

Как приготовить ароматный соус к шашлыку

Ингредиенты на 10 порций:

помидор – 500 г;

лук – 1 шт.;

укроп – 0,5 пуч.;

петрушка – 0,5 пуч.;

базилик – 0,5 пуч.;

кинза – 0,5 пуч.;

чеснок – 5 зуб.;

красный перец – 1 шт.;

подсолнечное масло – 100 мл;

соль, сахар, уксус, черный перец (молотый) – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры помойте, обдайте кипятком, снимите шкурку и порежьте большими кусочками. Лук нарежьте мелкими кубиками. Сложите ее в банку и залейте наполовину разбавленной уксусом водой, встряхните и оставьте мариноваться. Помидоры выложите в сковороду с подсолнечным маслом, тушите до состояния соуса и протрите через сито. Если блюдо получилось слишком густым, разбавьте его водой. Перец порежьте мелкими кусочками, перемешайте с солью, сахаром и уксусом, добавьте к помидорам. На огне добавьте толченый или перетертый с солью чеснок и специи по своему вкусу. Накройте крышкой и дайте настояться. Затем добавьте мелко нарезанную зелень и маринованный лук.

Соус готов. Вы можете подавать его сразу в готовый шашлык, а можете отправить на некоторое время в холодильник для более насыщенного вкуса.