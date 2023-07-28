С этими помидорами вы забудете о мясе: рецепт чудо-салата к шашлыку

Возьмите эту закуску на пикник – и не пожалеете

Все любят ароматный и сочный шашлык, но, как показывает практика, мало приготовить только мясо. Делимся рецептом фантастических маринованных помидорчиков.

Эта закуска из томатов и лука готовится быстро и идеально подходит к мясу. Как ее готовить, рассказали на портале "Новости Live".

Ингредиенты:

помидор — 6 шт;

лук — 6 шт;

чеснок – 6 зубков;

соль — 1 чайная ложка;

сахар — 1 столовая ложка

базилик сушеный — 1 чайная ложка;

уксус яблочный — 2 столовые ложки;

масло – 6 столовых ложек;

зелень укропа, петрушки.

Способ приготовления:

Помидоры нарезаем колечками. Крошим лук кусочками такой же толщины, как и помидоры. Для маринада нарезаем зелень укропа и петрушки, чем мельче – тем лучше. Добавляем измельченный чеснок. Солим, добавляем сахар, острый перец и сушеный (или свежий) базилик. К смеси добавляем две столовые ложки яблочного уксуса. Тщательно перемешиваем и вливаем шесть столовых ложек растительного масла. В удобный сосуд выкладываем помидоры, на них выкладываем заправку. Затем слой лука и снова слой заправки. Повторяем, пока помидоры и лук не кончатся.

Удобно готовить этот салат сразу в пластиковом контейнере с крышкой – таких удобно брать с собой на природу. Вкусно есть их и с овощами-гриль. Также мы рассказывали, как приготовить домашний кетчуп, который будет в разы вкуснее магазинного.