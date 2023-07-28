С этими помидорами вы забудете о мясе: рецепт чудо-салата к шашлыку
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Возьмите эту закуску на пикник – и не пожалеете
Все любят ароматный и сочный шашлык, но, как показывает практика, мало приготовить только мясо. Делимся рецептом фантастических маринованных помидорчиков.
Эта закуска из томатов и лука готовится быстро и идеально подходит к мясу. Как ее готовить, рассказали на портале "Новости Live".
Ингредиенты:
- помидор — 6 шт;
- лук — 6 шт;
- чеснок – 6 зубков;
- соль — 1 чайная ложка;
- сахар — 1 столовая ложка
- базилик сушеный — 1 чайная ложка;
- уксус яблочный — 2 столовые ложки;
- масло – 6 столовых ложек;
- зелень укропа, петрушки.
Способ приготовления:
- Помидоры нарезаем колечками. Крошим лук кусочками такой же толщины, как и помидоры.
- Для маринада нарезаем зелень укропа и петрушки, чем мельче – тем лучше. Добавляем измельченный чеснок. Солим, добавляем сахар, острый перец и сушеный (или свежий) базилик.
- К смеси добавляем две столовые ложки яблочного уксуса. Тщательно перемешиваем и вливаем шесть столовых ложек растительного масла.
- В удобный сосуд выкладываем помидоры, на них выкладываем заправку. Затем слой лука и снова слой заправки. Повторяем, пока помидоры и лук не кончатся.
Удобно готовить этот салат сразу в пластиковом контейнере с крышкой – таких удобно брать с собой на природу. Вкусно есть их и с овощами-гриль. Также мы рассказывали, как приготовить домашний кетчуп, который будет в разы вкуснее магазинного.