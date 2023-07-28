З цими помідорчиками ви забудете про м’ясо: рецепт диво-салату до шашлику
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Візьміть цю закуску на пікнік — і не пошкодуєте
Всі люблять ароматний та соковитий шашлик, але, як показує практика, мало приготувати саме лише м’ясо. Ділимось рецептом фантастичних маринованих помідорчиків.
Ця закуска з томатів і цибулі готується швидко й ідеально пасує до м'яса. Як її готувати, розповіли на порталі "Новини Live".
Інгредієнти:
- помідор — 6 шт;
- цибуля — 6 шт;
- часник — 6 зубків;
- сіль — 1 чайна ложка;
- цукор — 1 столова ложка
- базилік сушений — 1 чайна ложка;
- оцет яблучний — 2 столові ложки;
- олія — 6 столових ложок;
- зелень кропу, петрушки.
Спосіб приготування:
- Помідори нарізаємо кільцями. Кришимо цибулю шматочками такої ж товщини, як і помідори.
- Для маринаду нарізаємо зелень кропу та петрушки, чим дрібніше — тим краще. Додаємо подрібнений часник. Солимо, додаємо цукор, гострий перець та сушений (або свіжий) базилік.
- До суміші додаємо дві столові ложки яблучного оцту. Ретельно все перемішуємо та вливаємо шість столових ложок рослинної олії.
- В зручну посудину викладаємо помідори, на них викладаємо заправку. Потім шар цибулі і знову шар заправки. Повторюємо, поки помідори та цибуля не закінчаться.
Зручно готувати цей салат одразу в пластиковому контейнері з кришкою — таких зручно брати з собою на природу. Смачно їсти їх і з овочами-гриль. Також ми розповідали, як приготувати домашній кетчуп, який буде в рази смачніший, ніж магазинний.