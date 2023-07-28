З цими помідорчиками ви забудете про м’ясо: рецепт диво-салату до шашлику

Візьміть цю закуску на пікнік — і не пошкодуєте

Всі люблять ароматний та соковитий шашлик, але, як показує практика, мало приготувати саме лише м’ясо. Ділимось рецептом фантастичних маринованих помідорчиків.

Ця закуска з томатів і цибулі готується швидко й ідеально пасує до м'яса. Як її готувати, розповіли на порталі "Новини Live".

Інгредієнти:

помідор — 6 шт;

цибуля — 6 шт;

часник — 6 зубків;

сіль — 1 чайна ложка;

цукор — 1 столова ложка

базилік сушений — 1 чайна ложка;

оцет яблучний — 2 столові ложки;

олія — 6 столових ложок;

зелень кропу, петрушки.

Спосіб приготування:

Помідори нарізаємо кільцями. Кришимо цибулю шматочками такої ж товщини, як і помідори. Для маринаду нарізаємо зелень кропу та петрушки, чим дрібніше — тим краще. Додаємо подрібнений часник. Солимо, додаємо цукор, гострий перець та сушений (або свіжий) базилік. До суміші додаємо дві столові ложки яблучного оцту. Ретельно все перемішуємо та вливаємо шість столових ложок рослинної олії. В зручну посудину викладаємо помідори, на них викладаємо заправку. Потім шар цибулі і знову шар заправки. Повторюємо, поки помідори та цибуля не закінчаться.

Зручно готувати цей салат одразу в пластиковому контейнері з кришкою — таких зручно брати з собою на природу. Смачно їсти їх і з овочами-гриль. Також ми розповідали, як приготувати домашній кетчуп, який буде в рази смачніший, ніж магазинний.