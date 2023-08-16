Только не съешьте свои пальцы: потрясающий рецепт пирожков к Яблочному Спасу

Без этого рецепта не обойдетесь!

В субботу, 19 августа, в Украине отмечается Праздник первых плодов — Яблочный Спас. Именно в этот праздник разрешалось попробовать плоды из первых урожаев, в этот же день начинали есть яблоки и готовить из них разнообразные блюда.

Самая популярная выпечка на Яблочный Спас — это пирожки с яблоками. Их готовят уже давно, но блюдо не потеряло популярности со временем. Тем более, пирожки по рецепту Food Oboz получатся вкусными, нежными, и воздушными!

Как приготовить пирожки с яблоками

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сахар — 120 гр.;

молоко — 250 мл.;

сухие дрожжи — 6 гр.;

масло сливочное — 100 гр.;

пшеничная мука — 600 гр.;

соль — 0.5 ч. л.;

ванильный сахар — 8 гр.;

яблоки — 1.3 кг.;

сахар — 4 ст. л.;

корица, цедра лимона — по вкусу.

Способ приготовления:

Для опары смешайте сухие дрожжи и сахар, туда же отправьте 125 мл теплого молока. Туда же добавьте 4 ст.л. муки. Перемешайте, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на час — полтора. В отдельной миске смешайте сахар, ванильный сахар и соль, вбейте яйца и взбейте венчиком. Добавьте получившуюся массу в опару, туда же отправьте остаток молока. Растопите сливочное масло, добавьте в опару и перемешайте. В массу добавьте оставшуюся муку и замесите тесто таким образом, чтобы воздух из него весь вышел. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 2.5 — 3 часа. Для начинки очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте мякоть на кусочки. Обжарьте их с сахаром и сливочным маслом до золотистой корочки. Из поднявшегося теста сформируйте отдельные порции — всего должно получиться 23 пирожка. Каждый раскатайте, добавьте внутрь начинку из яблок, заверните и склейте края. По желанию в начинку можно добавить корицу. Оставьте их на 20 минут, чтобы тесто расправилось и поднялось Смажьте пирожки желтком и поставьте в духовку на 30-35 минут при 180 градусах.

Приготовьте также на Яблочный Спас пирог с яблоками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!