Угостите этими пирожками с яблоками друзей - и они вернутся за добавкой
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Такая вкуснятина понравится всем без исключения
Не за горами Праздник первых плодов — Яблочный Спас. Традиционно его отмечают 19 августа и готовят разнообразные блюда с яблоками.
Сегодня предлагаем пожарить пирожки с яблоками по рецепту "УНИАН". Приготовьте их к празднику — и абсолютно все близкие и друзья будут просить это блюдо постоянно.
Как приготовить жареные пирожки с яблоками
Ингредиенты
Для теста:
- мука — около 600 г;
- теплая сыворотка — 0,5 л;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 0,5 ч.л.;
- дрожжи (сухие) — 1 ст. л.;
- масло — 6 ст. л.
Для начинки:
- яблоко — 500 г;
- сахар — 100 г;
- вода — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- В сыворотку добавьте соль, сахар, дрожжи и муку, замесите некрутое тесто. Вымесите, положите его в полиэтиленовый пакет и уберите в холодильник на 1 час.
- Для начинки помойте яблоки, удалите из них сердцевину. Мякоть нарежьте ломтиками, сложите в кастрюлю, пересыпая сахаром. Добавьте воду и тушите на слабом огне, пока масса не станет густой. Охладите.
- Тесто выложите на стол, разделите его на полоски, разрежьте на одинаковые кусочки и сформируйте из них шарики.
- В каждый шарик положите немного начинки и слепите пирожки. Жарьте их на растительном масле на среднем огне до румяной корочки.
Яблоки для жареных пирожков выбирайте по советам "Телеграфа". Ваша выпечка получится идеальной!