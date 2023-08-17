Угостите этими пирожками с яблоками друзей - и они вернутся за добавкой

Такая вкуснятина понравится всем без исключения

Не за горами Праздник первых плодов — Яблочный Спас. Традиционно его отмечают 19 августа и готовят разнообразные блюда с яблоками.

Сегодня предлагаем пожарить пирожки с яблоками по рецепту "УНИАН". Приготовьте их к празднику — и абсолютно все близкие и друзья будут просить это блюдо постоянно.

Как приготовить жареные пирожки с яблоками

Ингредиенты

Для теста:

мука — около 600 г;

теплая сыворотка — 0,5 л;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 0,5 ч.л.;

дрожжи (сухие) — 1 ст. л.;

масло — 6 ст. л.

Для начинки:

яблоко — 500 г;

сахар — 100 г;

вода — 2 ст. л.

Способ приготовления:

В сыворотку добавьте соль, сахар, дрожжи и муку, замесите некрутое тесто. Вымесите, положите его в полиэтиленовый пакет и уберите в холодильник на 1 час. Для начинки помойте яблоки, удалите из них сердцевину. Мякоть нарежьте ломтиками, сложите в кастрюлю, пересыпая сахаром. Добавьте воду и тушите на слабом огне, пока масса не станет густой. Охладите. Тесто выложите на стол, разделите его на полоски, разрежьте на одинаковые кусочки и сформируйте из них шарики. В каждый шарик положите немного начинки и слепите пирожки. Жарьте их на растительном масле на среднем огне до румяной корочки.

Яблоки для жареных пирожков выбирайте по советам "Телеграфа". Ваша выпечка получится идеальной!