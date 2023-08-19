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Откроете банку - и больше ничего не надо: невероятный рецепт сладких маринованных огурцов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычные сладкие маринованные огурцы
Необычные сладкие маринованные огурцы. Фото cesmak.info

Удивительный вкус привычных огурцов

Сладкие хрустящие огурцы на зиму – один из любимых вариантов традиционной закуски. Ее подают как к обычному картофелю, так и к ароматному мясу.

Сегодня мы попробуем сладкий вариант маринованных огурцов по рецепту "Це Смак". Вы точно будете ими наслаждаться всю зиму: они не взорвутся, рассол выходит кристально чистым, а хруст будут слышны все!

Как приготовить сладкие огурцы на зиму

Ингредиенты на 1 литровую банку:

  • огурцы – 800 г;
  • уксус – 3 ст. л.;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • соль – 1 ст. л.;
  • вода – 800 мл;
  • листья вишни – 2 шт.;
  • петрушка – 10 г;
  • укроп – 10 г;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • чеснок – 1 шт.;
  • черный перец горошком – 5 шт.

Способ приготовления:

  1. Огурцы помойте. Залейте их водой в час, чтобы исчезла горечь.
  2. Вымойте листья вишни и зелень, очистите чеснок. На дно банки выложите чеснок, зелень, листья и перец горошком.
  3. Плотно уложите в емкость огурцы. Залейте их кипяченой водой по "плечики" банки и оставьте на 15 минут.
  4. Слейте воду в сотейник, посолите и поперчите, доведите до кипения и выключите. Добавьте уксус и снова залейте банки по "плечики".
  5. Банки закройте, переверните вверх дном и укутайте до полного охлаждения.

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