Откроете банку - и больше ничего не надо: невероятный рецепт сладких маринованных огурцов
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Удивительный вкус привычных огурцов
Сладкие хрустящие огурцы на зиму – один из любимых вариантов традиционной закуски. Ее подают как к обычному картофелю, так и к ароматному мясу.
Сегодня мы попробуем сладкий вариант маринованных огурцов по рецепту "Це Смак". Вы точно будете ими наслаждаться всю зиму: они не взорвутся, рассол выходит кристально чистым, а хруст будут слышны все!
Как приготовить сладкие огурцы на зиму
Ингредиенты на 1 литровую банку:
- огурцы – 800 г;
- уксус – 3 ст. л.;
- сахар – 3 ст. л.;
- соль – 1 ст. л.;
- вода – 800 мл;
- листья вишни – 2 шт.;
- петрушка – 10 г;
- укроп – 10 г;
- лавровый лист – 1 шт.;
- чеснок – 1 шт.;
- черный перец горошком – 5 шт.
Способ приготовления:
- Огурцы помойте. Залейте их водой в час, чтобы исчезла горечь.
- Вымойте листья вишни и зелень, очистите чеснок. На дно банки выложите чеснок, зелень, листья и перец горошком.
- Плотно уложите в емкость огурцы. Залейте их кипяченой водой по "плечики" банки и оставьте на 15 минут.
- Слейте воду в сотейник, посолите и поперчите, доведите до кипения и выключите. Добавьте уксус и снова залейте банки по "плечики".
- Банки закройте, переверните вверх дном и укутайте до полного охлаждения.
Обратите внимание на соленые огурцы по рецепту "Телеграфа" без уксуса, сахара и стерилизации. Полезнее рецепта не существует!