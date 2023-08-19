Откроете банку - и больше ничего не надо: невероятный рецепт сладких маринованных огурцов

Удивительный вкус привычных огурцов

Сладкие хрустящие огурцы на зиму – один из любимых вариантов традиционной закуски. Ее подают как к обычному картофелю, так и к ароматному мясу.

Сегодня мы попробуем сладкий вариант маринованных огурцов по рецепту "Це Смак". Вы точно будете ими наслаждаться всю зиму: они не взорвутся, рассол выходит кристально чистым, а хруст будут слышны все!

Как приготовить сладкие огурцы на зиму

Ингредиенты на 1 литровую банку:

огурцы – 800 г;

уксус – 3 ст. л.;

сахар – 3 ст. л.;

соль – 1 ст. л.;

вода – 800 мл;

листья вишни – 2 шт.;

петрушка – 10 г;

укроп – 10 г;

лавровый лист – 1 шт.;

чеснок – 1 шт.;

черный перец горошком – 5 шт.

Способ приготовления:

Огурцы помойте. Залейте их водой в час, чтобы исчезла горечь. Вымойте листья вишни и зелень, очистите чеснок. На дно банки выложите чеснок, зелень, листья и перец горошком. Плотно уложите в емкость огурцы. Залейте их кипяченой водой по "плечики" банки и оставьте на 15 минут. Слейте воду в сотейник, посолите и поперчите, доведите до кипения и выключите. Добавьте уксус и снова залейте банки по "плечики". Банки закройте, переверните вверх дном и укутайте до полного охлаждения.

Обратите внимание на соленые огурцы по рецепту "Телеграфа" без уксуса, сахара и стерилизации. Полезнее рецепта не существует!