Поможет один ингредиент: как закрыть огурцы, чтобы сохранить их зелеными и хрустящими

Эти советы очень помогут вам на кухне

Хрустящие маринованные огурчики почти невозможно не любить. Попробуйте зимой открыть баночку и поставить на стол — и никто не пройдет мимо, обязательно достанет огурец и с удовольствием похрустит! Именно хруст — одна из причин, почему все любят консервированные огурцы.

При заготовке консервов бывает, что огурцы теряют свою эту особенность, к тому же, становятся менее привлекательными внешне. Вместе с Uaportal расскажем об одном лайфхаке, который поможет сохранить аппетитный цвет и сделать огурцы более хрустящими.

Как сохранить цвет и хруст огурцов при консервировании

Прежде чем солить огурцы, положите их в кастрюлю, а затем ошпарьте их соленым рассолом. Для рассола просто смешайте 10 литров чистой воды и 500 г соли. Если огурцов немного, пропорции можно уменьшить.

Сразу после процедуры переложите огурцы в холодную воду. Туда же добавьте ледяные кубики — это сделает процедуру более эффективной.

Благодаря разнице в температуре огурцы сохранят свой яркий цвет, станут более хрустящими и аппетитными. Стоит отметить, что эта процедура никоим образом не повлияет на вкус огурцов.

Ранее мы рассказывали, как правильно хранить консервированные огурцы в квартире. Так вы будете лакомиться хрустящей вкуснятиной до самой весны.