Лучше, чем красная рыба: за такую сельдь гости будут сражаться

Великолепная закуска к праздничному столу

Мы рассказывали, как приготовить пикантную остренькую селедку. Теперь делимся еще одним интересным рецептом маринада.

Эта селедка будет круче, чем красная рыба. Рецепт очень быстрый, поделились им на портале "1 минута"

Ингредиенты:

сельдь свежемороженая – 1 кг;

уксус яблочный – 80 мл;

лук репчатый – 1 большая луковица;

масло растительное без запаха –125 мл;

кетчуп – 3 ст.л;

сахар – 1 ч.л;

соль – 2 ст.л;

вода – 150 мл;

ароматный перец, острый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Рыбу чистим, вычищаем внутренности. Снимаем шкурку, срезаем филе и промываем. Получившуюся филе сельди нарезаем небольшими кусочками. Все выкладываем в кастрюлю. Лук чистим, нарезаем на полкольца, проходим руками. Добавляем в сельдь и перемешиваем. Накрываем кастрюлю крышкой и ставим ее в холодное место. Для маринада смешиваем в миске или кастрюле порок, яблочный уксус, сахар, соль. кладем смесь перцев, растительное масло и кетчуп. Ставим все на огонь, доводим до кипения. Когда остынет, заливаем маринадом рыбу с луком. Жидкость должна полностью покрывать сельдь. Оставляем на несколько часов при комнатной температуре. На ночь отправляем в холодильник.

Вкусную селедку можно пробовать уже на следующий день. Это очень ароматная и вкусная закуска. Попробуйте пожарить к нему вкусную картошечку – будет очень вкусно.