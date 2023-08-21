Самый быстрый рецепт кабачков: вы подадите блюдо на стол уже через 10 минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Все остальные рецепты станут уже ненужны
Кабачки – это универсальный овощ. Их можно не только жарить в кляре или готовить из них вкусную икру, но и запекать в духовке. В таком виде блюдо будет более полезным и диетическим. К тому же овощи можно дополнить излюбленными специями, сыром, зеленью или соусом.
Идеальное приложение для кабачков – сыр и колбаса. Именно из этих продуктов по рецепту Рixelinform можно за считанные минуты приготовить вкусное и сытное блюдо. Попробуем?
Как запечь кабачки в духовке
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.;
- колбаса – 100 г колбасы;
- твердый сыр — 100 г,
- подсолнечное масло – 1 ложка;
- кетчуп – 2 ложки;
- соль и перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Подготовьте необходимые ингредиенты: кабачки нарежьте кружочками средней толщины, колбасу – тоненькими кусочками, а сыр натрите на терке.
- В противень с подсолнечным маслом отправьте кабачки, посолите, поперчите. Отправьте овощи в разогретую до 190 градусов духовку на 10 минут.
- После указанного времени намажьте кружочки соусом, сверху выложите колбасу, на нее – творог. Отправьте снова кабачки в духовку на 5-10 минут, пока не расплавится сыр. Подавайте со свежей зеленью.
Ищете необычный рецепт приготовления кабачков? Приготовьте из них чебуреки по рецепту "Телеграфа"!