Легендарный сливовый пирог из газеты "Нью-Йорк Таймс": уникальная история рецепта популярной выпечки

Действительно легендарный рецепт

Выпечка с сезонными фруктами, как пироги с яблочной начинкой, всегда популярна. Но есть один вполне уникальный рецепт. Речь о сливовом пироге из журнала The New York Times. Впервые этот рецепт был опубликован в 1983 году, и с тех пор его печатают постоянно. Были попытки прекратить публиковать этот рецепт, но всякий раз против этого бунтовали читатели.

Это самый роскошный в мире пирог со сливами, он идеален, чтобы готовить его в августе и начале осени. Рецепт очень прост, а время приготовления не займет у вас больше часа.

Ингредиенты

Мука – 250 граммов

Сахар – 200 граммов

Сливочное масло – 150 граммов

Сливы – 10 штук

Яйца куриные – 2 штуки

Разрыхлитель – 1 чайная ложка

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Начать приготовление пирога следует с включения духовки. До выпечки она должна разогреться до 190 градусов. Соединяем теплое масло с сахаром. В массу по одному водим яйца, перемешиваем и добавляем щепотку соли. Вмешиваем в будущее тесто просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваем до однородной массы. Перекладываем тесто на противень, застеленный пергаментом. На тесто кладем сливы, изрезанные на две части. Красивее будет, если класть их шкуркой вниз. Выпекаем пирог до румяной корочки при температуре 190 градусов. В зависимости от духовки, это займет от 25 до 45 минут.

С такими пирогами прекрасно подходит белое сливочное мороженое. Также мы рассказывали, как испечь удивительный маковый десерт.