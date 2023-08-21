Легендарный сливовый пирог из газеты "Нью-Йорк Таймс": уникальная история рецепта популярной выпечки
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Действительно легендарный рецепт
Выпечка с сезонными фруктами, как пироги с яблочной начинкой, всегда популярна. Но есть один вполне уникальный рецепт. Речь о сливовом пироге из журнала The New York Times. Впервые этот рецепт был опубликован в 1983 году, и с тех пор его печатают постоянно. Были попытки прекратить публиковать этот рецепт, но всякий раз против этого бунтовали читатели.
Это самый роскошный в мире пирог со сливами, он идеален, чтобы готовить его в августе и начале осени. Рецепт очень прост, а время приготовления не займет у вас больше часа.
Ингредиенты
- Мука – 250 граммов
- Сахар – 200 граммов
- Сливочное масло – 150 граммов
- Сливы – 10 штук
- Яйца куриные – 2 штуки
- Разрыхлитель – 1 чайная ложка
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Начать приготовление пирога следует с включения духовки. До выпечки она должна разогреться до 190 градусов.
- Соединяем теплое масло с сахаром. В массу по одному водим яйца, перемешиваем и добавляем щепотку соли.
- Вмешиваем в будущее тесто просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваем до однородной массы.
- Перекладываем тесто на противень, застеленный пергаментом. На тесто кладем сливы, изрезанные на две части. Красивее будет, если класть их шкуркой вниз.
- Выпекаем пирог до румяной корочки при температуре 190 градусов. В зависимости от духовки, это займет от 25 до 45 минут.
С такими пирогами прекрасно подходит белое сливочное мороженое. Также мы рассказывали, как испечь удивительный маковый десерт.